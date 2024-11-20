Сборная Беларуси по футболу попала в 4-ю корзину при жеребьевке квалификации на ЧМ-2026

Сборная Беларуси по футболу попала в 4-ю корзину при жеребьевке квалификации на ЧМ-20261
- 20.11.2024, 11:53
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Жеребьевка пройдет 13 декабря.
Стал известен предварительный состав корзин при жеребьевке европейского отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.
Сборная Беларуси попала в четвертую корзину, пишет «Трибуна».
Корзина 1: Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Хорватия, Дания, Австрия.
Корзина 2: Украина, Турция, Уэльс, Швеция, Венгрия, Сербия, Польша, Греция, Румыния, Словакия, Чехия, Норвегия.
Корзина 3: Шотландия, Финляндия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Исландия, Северная Ирландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория.
Корзина 4: Косово, Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.
Корзина 5: Молдова, Мальта, Гибралтар, Андорра, Люксембург, Сан-Марино.
Жеребьевка пройдет 13 декабря.
Матчи группового этапа пройдут с марта по ноябрь 2025 года.