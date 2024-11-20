Пропавших в Турции белорусок ищет самолет-разведчик
- 20.11.2024, 12:01
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Белоруски пропали в районе горного хребта Аладаглар.
Утром 20 ноября возобновились поиски сестер-белорусок Валентины и Марии Иванковых, которые пропали в районе горного хребта Аладаглар в центре Турции, сообщило 20 ноября агентство «Анадолу».
Связь с белорусками пропала после их выхода из лагеря Сокуллупынар для подъема на вершину горы Кызылкая, отмечает медиа.
Сообщается, что поисковые группы управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МВД Турции, а также жандармерии провинции Нигде продолжают поисковые работы в районе горы Кызылкая. К поискам подключился вылетевший из турецкой столицы пилотируемый разведывательный самолет.
О пропаже в Турции сестер-близнецов из Беларуси Валентины и Марии Иванковых стало известно днем 19 ноября. Информацию о случившемся подтвердил МИД Беларуси. По информации белорусского консульства в Турции, девушки прибыли в Нигде из Анкары 15 ноября, чтобы заняться альпинизмом, но с 18 ноября, когда они должны были вернуться в турецкую столицу, от них не поступило никаких известий.