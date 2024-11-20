В Беларуси объявлен желтый уровень опасности 20.11.2024, 12:32

В четверг будет сильный ветер и гололедица.

Белгидромет объявил в стране желтый уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Сложные погодные условия ждут белорусов завтра, 21 ноября.

Синоптики выпустили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности на четверг 21 ноября. К сильному ветру добавится гололедица.

«21 ноября (четверг) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. В ночные часы местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с», — говорится в предупреждении.

Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

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