В Беларуси объявлен желтый уровень опасности
- 20.11.2024, 12:32
В четверг будет сильный ветер и гололедица.
Белгидромет объявил в стране желтый уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Сложные погодные условия ждут белорусов завтра, 21 ноября.
Синоптики выпустили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности на четверг 21 ноября. К сильному ветру добавится гололедица.
«21 ноября (четверг) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. В ночные часы местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с», — говорится в предупреждении.
Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.