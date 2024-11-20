Жительница Гродно «выиграла квартиру», но так ее и не увидела 20.11.2024, 12:42

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При этом потеряла 55 тысяч рублей.

Жительница Гродно поверила, что выиграла квартиру и перечислила мошенникам более 55 тысяч рублей. Подробности уголовного дела рассказали в Следственном комитете.

В апреле 46-летняя женщина увидела в интернете рекламу дополнительного заработка. Она прошла по ссылке и оставила свой номер телефона. Спустя несколько часов ей на Telegram позвонил неизвестный, который представился куратором и предложил заработать на трейдинге. Изначально потерпевшую смутило подобное предложение, она ответила, что ей необходимо подумать.

Через несколько дней ей опять позвонили. Куратор объяснил, что жительнице областного центра ничего не нужно делать, только лишь внести деньги и выполнять все указания уже опытных наставников.

Потерпевшая зачислила на свой счет 10 долларов. После этого она смогла заработать на трейдинговой платформе 12 рублей. Эти средства ей позволили вывести на банковскую карту.

Женщина, посчитав, что все легально, решила заработать по-крупному и стала вносить свои сбережения на указанные злоумышленником счета. Через несколько месяцев сумма на ее балансе составила 12 тысяч долларов.

«Однако мошенники решили пойти дальше. Понимая, что потерпевшая у них «на крючке», они придумали новую вводную. Якобы на платформе проводится розыгрыш квартиры, однако для участия баланс должен быть более 20 тысяч долларов. Злоумышленники убедили, что розыгрыш реальный. После чего потерпевшая оформила кредит на сумму 15 тысяч рублей, деньги перевела на указанный счет. Спустя время женщине сообщили о выигрыше квартиры и возможности вывести средства», — сообщили в СК.

Для вывода средств женщине «нужно было заплатить налог», а затем оплатить «страховку» и другие платежи.

Жительница Гродно за четыре месяца перевела на счета мошенников более 55 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Личность злоумышленников устанавливается.

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