Defense Express: Противопехотные мины из США остановят «мясные» штурмы россиян 20.11.2024, 12:45

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Эксперты рассказали, какое эффективное оружие получит Украина.

США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин. Следовательно, теперь ВСУ могут рассчитывать на расширение возможностей отражения российских «мясных» штурмов с помощью новых средств, пишет Defense Express.

Большой вопрос возникает относительно самого типа противопехотных мин. Во многих пакетах помощи фигурировали мины направленного действия M18A1 Claymore. При этом эти поставки начались еще в 2022 году, также их передача закреплена в перечне переданного в Украину вооружения и военной техники, но без указания количества.

Очевидно речь идет о другом средстве. В Washington Post, который и сообщил о новом решении США, не раскрыли их тип, а из всех деталей то, что они имеют механизм самоликвидации или самодеактивации. Вероятно, речь идет о системе дистанционного минирования ADAM.

Это предположение связано с тем, что у вооруженных сил США в целом не так и много видов противопехотных мин на вооружении. В то же время ADAM частично уже знаком в ВСУ, так как входит в семейство FASCAM, как и 155-мм снаряды RAAM. В частности снарядов RAAM, которые оснащены противотанковыми минами M741 и M718, по состоянию на август 2024 года ВСУ получили более 60 тысяч.

ADAM имеет похожий принцип действия, но уже с противопехотными минами M67 или M72, по 36 в каждом снаряде, который имеет индекс M692 и M731 соответственно. Разница заключается лишь во времени самоликвидации - 4 или 48 часов, в случае если этого не произошло она все равно становится неактивной не позднее 14 суток, потому что батарея мины, которая питает детонатор, разрядится до этого времени.

Мины M67 и M72 системы ADAM при падении на грунт выпускают «усы», контракт с которыми приводит к активации мины путем срабатывания вышибного заряда, который выстреливает обломочный элемент на высоту около 1,5 метра, где он и подрывается. Эффективный радиус поражения живой силы - 7 метров.

Один снаряд ADAM разбрасывает мины на расстояние до 600 метров от точки прицеливания. Поэтому для плотного минирования местности необходимо осуществить ряд выстрелов.

Система ADAM появилась на вооружении США в 1975 году и разрабатывалась специально под условия полномасштабной войны с СССР. Если Украина получит именно эти мины, то это означает действительно действенное усиление обороны Украины эффективным средством против российского нашествия пехоты.

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