Новейший электрокар Kia построили с помощью яблок и грибов 20.11.2024, 13:09

Фотофакт.

Чтобы отразить экологичную направленность своей линейки, компания Kia построила новый бюджетный кроссовер с использованием материалов из переработанного пластика и кожи из натуральных материалов, пишет «Автоцентр».

Речь идет о компактном EV3. Но не о серийной его версии, а о концепте, известном как Study Car. Именно в нем производитель использовал новые экологичные материалы. Так, для изготовления бамперов и задней двери, спойлеров и корпусов зеркал заднего вида специалисты компании использовали пластик вторичной переработки с биополимерами природного происхождения. В салоне отделку выполнили из «несъедобных натуральных материалов».

Центральная консоль и рулевое колесо авто отделаны материалом, похожим на кожу, который производится путем измельчения яблочных отходов пищевой промышленности. Он получил название Apple Skin. Слот для беспроводной зарядки смартфона обернут кожей, основой которой стали грибные отходы. Дверные карты и приборная панель выполнены из переработанного пластика, а шины – из материала на основе натурального каучука.

В Kia не отметили, когда намерены начать использование данных материалов в серийных машинах. Однако то, что эти проекты могли реализовать на концепте говорит о том, что будет это уже скоро.

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