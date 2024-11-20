На взорванном арсенале в Новгородской области хранились ракеты «Искандер» и северокорейские KN-23

На взорванном арсенале в Новгородской области хранились ракеты «Искандер» и северокорейские KN-232
- 20.11.2024, 13:20
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Дроны поразили цель в 680 километрах от границы с Украиной.
На 13-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ в Новгородской области, который в ночь на 20 ноября атаковали беспилотники, хранились различные типы ракет и боеприпасов.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Он отметил, что арсенал расположен в поселке Котово. Это примерно в 680 километрах от границы с Украиной.
По его данным, на 13-м арсенале ГРАУ хранились:
снаряды для ствольной артиллерии;
мины для минометов;
ракеты для РСЗО Град, Смерч и Ураган;
ракеты Искандер и северокорейские ракеты KN-23;
зенитные ракеты к ЗРК С-300, С-400;
боеприпасы для комплекса Тор.
Ранее российский Telegram-канал ASTRA написал, что дроны атаковали 13-й арсенал ГРАУ Минобороны России.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил удар беспилотниками по региону, однако не сообщил о разрушениях.