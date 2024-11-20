На взорванном арсенале в Новгородской области хранились ракеты «Искандер» и северокорейские KN-23 2 20.11.2024, 13:20

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Дроны поразили цель в 680 километрах от границы с Украиной.

На 13-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ в Новгородской области, который в ночь на 20 ноября атаковали беспилотники, хранились различные типы ракет и боеприпасов.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он отметил, что арсенал расположен в поселке Котово. Это примерно в 680 километрах от границы с Украиной.

По его данным, на 13-м арсенале ГРАУ хранились:

снаряды для ствольной артиллерии;

мины для минометов;

ракеты для РСЗО Град, Смерч и Ураган;

ракеты Искандер и северокорейские ракеты KN-23;

зенитные ракеты к ЗРК С-300, С-400;

боеприпасы для комплекса Тор.

Ранее российский Telegram-канал ASTRA написал, что дроны атаковали 13-й арсенал ГРАУ Минобороны России.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил удар беспилотниками по региону, однако не сообщил о разрушениях.

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