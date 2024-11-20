Песков: Россия не согласится на заморозку войны в Украине 20.11.2024, 13:41

1,136

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Кремль хочет «достичь своих целей».

Российский диктатор Владимир Путин отвергает вариант заморозки войны в Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 20 ноября, пишет пропагандистское агентство РИА «Новости».

Он утверждает, что Москве «важно достичь своих целей» войны в Украине, а вариант заморозки якобы неприемлем для страны-агрессора.

При этом российский диктатор, по словам пресс-секретаря, «готов к контактам по переговорам» относительно прекращения войны в Украине, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее 20 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает любые значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО. По данным СМИ, РФ может согласиться на замораживание конфликта и выведение войск из небольших участков в Харьковской и Николаевской областях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com