Песков: Россия не согласится на заморозку войны в Украине
- 20.11.2024, 13:41
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Кремль хочет «достичь своих целей».
Российский диктатор Владимир Путин отвергает вариант заморозки войны в Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 20 ноября, пишет пропагандистское агентство РИА «Новости».
Он утверждает, что Москве «важно достичь своих целей» войны в Украине, а вариант заморозки якобы неприемлем для страны-агрессора.
При этом российский диктатор, по словам пресс-секретаря, «готов к контактам по переговорам» относительно прекращения войны в Украине, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Ранее 20 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает любые значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО. По данным СМИ, РФ может согласиться на замораживание конфликта и выведение войск из небольших участков в Харьковской и Николаевской областях.