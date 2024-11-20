На торги выставили еще одну арестованную недвижимость семьи Цепкало с прописанными детьми 20.11.2024, 13:45

Аукцион не состоялся.

На электронном аукционе «БелЮрОбеспечения» 20 ноября собирались продавать очередную недвижимость Валерия Цепкало. На сей раз на торги выставляли его дом в Минске. В итоге аукцион не состоялся — не нашлись желающие купить эту недвижимость, пишет «Зеркало».

На торги выставляли двухэтажный дом № 7 на улице Тепличной в Минске. Вместе с ним продавался земельный участок 0,1411 га, составные части дома, оборудование и предметы интерьера. Общая площадь строения — 418,3 м².

Начальная стоимость имущества составляла 2 104 000 рублей.

В объявлении отмечалось, что недвижимость находится под арестом, судом по ней запрещено совершать регистрационные действия. В доме зарегистрированы три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. Должником числится Цепкало Валерий Вильямович, он же является владельцем имущества.

Летом 2022 года дом семьи Цепкало на улице Тепличной был разгромлен неизвестными. По сообщению Вероники Цепкало, в жилье выбили внешнюю дверь, разбили окна, сломали мебель, разбили посуду, плитку, сантехнику.

В апреле этого года на торгах была продана трехкомнатная квартира с машино-местом, принадлежащая семье Цепкало. Недвижимость приобрели за 395 тысяч 720,27 рубля.

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