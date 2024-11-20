В кафе в Бресте можно рассчитаться листьями
- 20.11.2024, 13:58
Но есть условия.
В кафе Бреста сегодня можно расплатиться листьями, пишет koko.by.
Так решили в кафе «Мова ежы»» на улице Луцкой, 14. Они установили тариф на листья — один лист равнялся 50 копейкам.
Однако не все заказы можно оплатить таким способом: акция действует только на определенные позиции: бургер «Мова ежы», картошку фри, картофельные дольки и хот-дог «Как в детстве».
Кафе готово подарить по акции одно блюдо, и только сегодня, 20 ноября.