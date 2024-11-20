Ким Чен Ын обхитрил Путина Александр Коваленко

20.11.2024, 14:12

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И поставил в позу «просящего».

После визита Путина в Пхеньян и встречи с Ким Чен Ыном я отмечал, что российский военный преступник запросит у северокорейского диктатора не только боеприпасы, но и технику. В одном из своих материалов я описал, какие типы техники армии КНДР могут заинтересовать Россию, в основном однотипной советской и с одинаковыми калибрами. Но, похоже, все оказалось ровным счетом наоборот… Точнее, запросил-то Путин, конечно, именно эту технику, а вот передавать Ким Чен Ын ему стал совсем другую

Не так давно появились первые фото в России транспортировки по ЖД 170-мм САУ M1989 Koksan. А на днях Financial Times сообщило, что помимо этих САУ России от КНДР были переданы 240-мм РСЗО, вероятнее всего М1985/М1991.

Важно понимать, что М1989, что М1985/М1991, это артиллерийские системы, имеющие не свойственные России калибры, ствольный 170-мм и реактивный 240-мм соответственно.

Казалось бы, КНДР могли бы отправить в Россию РСЗО 122-мм или 300-мм, САУ 152-мм, гаубицы 122-мм, но нет. Не они были отправлены.

Ким Чен Ын стал поставлять в Россию артиллерию тех калибров, которые на российских предприятиях не производятся и которые Путину придется регулярно покупать у КНДР, конечно же, по крайне завышенным ценам. Хитрый Чен Ын ставит Путина в позу постоянно просящего, зависящего и приползающего на четвереньках.

Конечно, не исключено, что следующие партии техники от КНДР в Россию уже будут соответствовать «родным» советским/российским калибрам, но не исключено, что и нет. И Ким Чен Ын продолжит Путину поставлять технику со специфическими калибрами, типа М2018 155-мм, РСЗО 132-мм и 200-мм и прочего.

В любом случае, от этого всего нам легче, важна реакция наших партнеров на все происходящее. Иначе, чем больше попустительства от Запада — тем больше самоуверенности у диктаторов во вседозволенности.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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