Мошенник продал 150 белорусам чужие автомобили 20.11.2024, 14:14

Его долго не могли поймать из-за изощренной схемы и домика за границей.

Житель Барановичского района несколько лет «продавал» чужие автомобили в интернете и наживался на предоплатах, обманув более 150 беларусов. Он орудовал из России и рассчитывал остаться недосягаемым для правоохранительных органов, однако был задержан во время очередного визита на родину, сообщает газета «На страже».

Мужчина фотографировал автомобили на улице в Минске, в основном из бюджетного сегмента. Он не брал снимки с интернет-площадок, поскольку порталы блокируют публикацию объявлений-клонов. А когда потенциальные покупатели спрашивали, например, о показателях приборной панели или состоянии салона, аферист объяснял отсутствие их фото спонтанной и срочной продажей.

Причем он намеренно не скрывал белорусские номерные знаки: считал, что это воспримут как лишнее подтверждение честности продавца. Параллельно злоумышленник находил людей, которые соглашались за небольшие деньги оформить на свое имя и передать ему банковские или сим-карты.

Со всем этим мошенник уезжал в Россию к родственникам. Там он подключал роуминг и выкладывал объявления о продаже иномарок, автоприцепов, сельскохозяйственной и мототехники по привлекательной цене. У потенциальных покупателей мужчина вызывал доверие, ведь отвечал с белорусского номера, а для предоплаты высылал счета отечественных банков. Общение велось и по телефону, а не только через переписку в мессенджерах, что для многих тоже служило показателем порядочности собеседника.

Подкупала и выгодная цена, сбивали с толку также «заклинания» продавца из разряда «машину вот-вот купят, поэтому нужно решаться и сейчас вносить задаток». Люди платили ему предоплату от 300 до семи тысяч рублей, а общая сумма причиненного ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Некоторые делали сразу несколько переводов, однако все дальнейшие попытки связаться с «собственником» приглянувшихся авто были безуспешными. По такому сценарию накоплений лишился уроженец Островца, который в два захода перечислил почти семь тысяч рублей за микроавтобус Iveco. А житель Гродно, решивший приобрести недорогой Ford, потерял 990 рублей.

Противоправной деятельностью белорус занимался в Рыбинске Ярославской области России, там же и обналичил полученные от обманутых покупателей деньги. Вычислить автомошенника было непросто, поскольку он все время менял сим-карты — у него их было 143. За наличными в торговые центры он отправлял знакомых, стараясь держаться подальше от камер видеонаблюдения.

В конце концов мужчину вычислили благодаря показаниям подельников. Его задержали в Минске, возбуждено уголовное дело за особо крупное мошенничество.

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