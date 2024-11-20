Bloomberg: Трамп будет говорить с Кремлем с сильной позиции 20.11.2024, 14:18

Байден ему неожиданно помог.

Решение Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории наделало много шуму как в Кремле, так и в кругах США.

Однако, как утверждают аналитики издания Bloomberg, Байден наоборот оказал Трампу большую услугу, усилив позиции США на переговорах с Путиным.

На Байдена полились тонны критики

Сторонники Трампа мигом раскритиковали Байдена, утверждая, что эскалация конфликта в переходный период удивила даже экспертов. К примеру, Дональд Трамп-младший заявил в соцсетях, что Джо Байден, представляющий интересы Военно-промышленного комплекса, якобы стремится начать Третью мировую войну, прежде чем его отец сможет восстановить мир.

Не секрет, что ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 190 миль. На прошлой неделе Украина впервые применила их для атаки на склад боеприпасов в России. Великобритания и Франция, предоставившие Украине аналогичное вооружение, могут теперь последовать примеру США.

Эскалация или стратегический шаг?

Хотя поставка ATACMS не станет решающим фактором на фронте, решение Байдена вызвало споры.

Его критики утверждают, что это может быть попыткой усложнить планы Трампа, который обещал быстро завершить войну. Однако сам Байден называет этот шаг вполне логичным ответом на действия Путина.

«Формальной причиной для изменения политики Байдена стал шаг Путина, который первым повысил ставки, пригласив Северную Корею присоединиться к конфликту на стороне России. Российские и северокорейские войска готовят контратаки в Курской области. Кроме того, россияне усилили бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины, пытаясь сделать предстоящую зиму для украинцев холодной, темной и смертельно опасной», - пишет издание.

Ситуацию также обостряет и то, что после разрешения Украине на дальние удары Путин обновил ядерную доктрину РФ. Издание отмечает, что с 2022 года Байден старается избегать прямого конфликта с Россией, чтобы не допустить применения ядерного оружия.

«Однако сейчас Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия, так как это подорвет поддержку Китая и Глобального Юга, а также ухудшит отношения с Трампом, которые оба лидера считают важными», - утверждают аналитики.

Подготовка к передаче власти

Много экспертов предъявляют Байдену, почему он не принял решение о ракетах раньше и считают такой шаг запоздалым.

Однако, по мнению Bloomberg, Байден, скорее всего, разрешил использование ATACMS, чтобы усилить позиции Украины до вступления в должность нового президента. Таким образом он подыграл Трампу, ведь это решение позволяет уже начать переговоры с более сильной позицией.

«И хотя некоторые предполагают, что Байден пытается обезопасить американскую политику от влияния Трампа, вероятнее всего, он действует ответственно, передавая власть следующему президенту. Байден создает для Трампа условия для переговоров, которые могут оказаться более продуктивными», - утверждает издание.

Путин в ожидании сделки с Трампом

В свою очередь диктатор Путин надеется, что Трамп, заняв пост президента, пойдет на уступки в отношении ослабленной Украины.

Однако, как можно проанализировать теперь, Байден предоставил Киеву дополнительные возможности, вставив палки в колеса планам Кремля.

Усиление Украины делает ее равноправным участником будущих переговоров, что не устраивает Москву.

Эти шаги Байдена, возможно, и не понравились сторонникам Трампа, но они создают более стабильную основу для будущих переговоров о мире.

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