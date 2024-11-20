Экс-глава МВД Беларуси ведет бизнес в оккупированном Мариуполе

Экс-глава МВД Беларуси ведет бизнес в оккупированном Мариуполе5
- 20.11.2024, 14:37
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Компания занимается зерном и кормами.
У бывшего министра внутренних дел Беларуси Владимир Наумов есть бизнес в оккупированном Мариуполе.
В конце 2023-го бывший топ-силовик стал обладателем 75% доли в зарегистрированной в Москве компании «Звезда Фуд». Об этом сообщает «План Б».
Компания, которая занимается зерном и кормами, имеет филиал в Мариуполе.
Ранее о «первой белорусской компании» в Мариупольском порту заявляли и «власти» «ДНР».