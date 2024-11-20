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Экс-глава МВД Беларуси ведет бизнес в оккупированном Мариуполе

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  • 20.11.2024, 14:37
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Экс-глава МВД Беларуси ведет бизнес в оккупированном Мариуполе

Компания занимается зерном и кормами.

У бывшего министра внутренних дел Беларуси Владимир Наумов есть бизнес в оккупированном Мариуполе.

В конце 2023-го бывший топ-силовик стал обладателем 75% доли в зарегистрированной в Москве компании «Звезда Фуд». Об этом сообщает «План Б».

Компания, которая занимается зерном и кормами, имеет филиал в Мариуполе.

Ранее о «первой белорусской компании» в Мариупольском порту заявляли и «власти» «ДНР».

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