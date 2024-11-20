Белорусы придумали хитрую «лазейку» после подорожания такси 1 20.11.2024, 14:45

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Но в схеме есть нюансы.

«Все обсуждают изменения, которые коснулись сферы такси, но никто не обсуждает то, что сейчас происходит в доставке», — рассказал журналистам минчанин Дмитрий. Он указал на то, что с 1 ноября, когда такси в стране стало существовать по новым правилам и появился «Реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», изменился не только рынок пассажирских перевозок. Всерьез поменялась реальность тех, кто работает в «Доставке» сервиса «Яндекс Go», оказывая услугу, которая, казалось бы, не связана с перевозкой пассажиров, пишет Onliner.

Так называемый лайфхак

Первого ноября вступили в силу нововведения Указа № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Начал работать «Реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», который содержит сведения о перевозчиках, их ТС (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах. И все, кто продолжает работать в нерегулярных перевозках, не включившись в реестр, считаются, по сути, нелегалами и рискуют понести ответственность по статье 13.3 КоАП «Незаконная предпринимательская деятельность» (наказание — вплоть до конфискации транспортного средства).

Эти изменения и этот реестр, впрочем, не касаются тех, кто, работая через тот же агрегатор, выполняет заказы по доставке. Это скорее курьерская работа и уж никак не перевозка пассажиров в нерегулярном сообщении, то есть указ не про них.

Но о доставке в контексте вступивших в силу изменений в последнее время говорят едва ли не чаще, чем о такси. Все потому, что некоторые пассажиры придумали лайфхак: вместо такси вызываешь доставщика и, садясь к нему в машину, говоришь: «Вот, отвезите, пожалуйста, мои брюки по указанному адресу. И меня в этих брюках заодно». Говорят, так выходит дешевле.

Из такси в доставку

Дмитрий прежде работал в такси.

— Я проработал в такси почти год, когда летом узнал про грядущие нововведения в законодательстве. Мне это сразу не понравилось, поэтому я на сбереженные средства купил машину и ушел в доставку. Доход там был меньше, но не критично. Зато я мог в свое удовольствие слушать аудиокниги за рулем, а не музыку, как в такси, — для меня это было важнее, — рассказывает он.

«За два часа работы сейчас получаешь 20 рублей»

Собеседник не скрывает разочарования той ситуацией, которая сложилась к середине ноября.

— Уже две недели практически нет коэффициентов на доставку: весь город «белый», только дважды по вечерам был смысл выходить на линию, а все остальное — это просто убивать машину, — утверждает он.

Водитель предоставил свои подсчеты:

— За два часа работы сейчас получаешь 20 рублей. И это 40 км пути, учитывая дорогу домой. Соответственно, 10 рублей уходит на топливо. Остается 10 рублей за двухчасовую работу: по 5 рублей в час. Допустим, я работаю в неделю 40 часов, 160 часов в месяц. Умножаем на 5 рублей и получаем 800 рублей за работу на своем авто. И это месячная зарплата! Нужно иметь свою квартиру, питаться крайне экономно, плюс машина не должна ломаться, так как на амортизацию денег не остается. Я уж молчу про здоровье и все прочее.

Мужчина подумывал о том, чтобы вернуться из доставки снова в такси. Но есть затруднение.

— Чтобы уйти обратно в такси и соответствовать требованиям, я должен потратить около 2000 рублей. Как, если я по 800 рублей в месяц буду зарабатывать? — отмечает Дмитрий.

Подразумевается, что в такси водитель, который работает на личном авто, должен оборудовать его таксометром со встроенным средством контроля налоговых органов и видеорегистратором. Также нужно сделать оклейку и установить опознавательный фонарь. По некоторым оценкам, водители перед подачей заявки на включение в реестр должны потратить даже около 3000 рублей на приведение транспортного средства в соответствие с требованиями.

Ходят слухи, что те, кто теперь не соответствует установленным требованиям для работы в такси, но при этом не хочет терять легальный доход, ушли в «Доставку». Отсюда возросшее предложение при том же уровне спроса. Дефицита нет, коэффициентов нет, уровень доходов ниже.

— За 800 рублей в месяц — по 160 часов за рулем. Это вы хотели сделать? — говорит водитель.

«Вот и кто кому сделал лучше?»

Другая сторона вопроса — тот самый лайфхак, которым стали пользоваться некоторые пассажиры. В отдельных случаях услуги доставки могут стоить дешевле услуг такси. Остается только договориться с водителем.

— Мало того что из-за неимоверно выросшего предложения заказы в доставке сейчас стоят как кожура от семечек, так еще и люди стали заказывать «Доставку» в надежде, что ты отвезешь их как такси. Мол, так дешевле. Они думают, что это нормально. Но это незаконно! — возмущен Дмитрий. — Ты приезжаешь на место, тратишь время, тебе надо отменять заказ — и таких случаев все больше и больше. А если тебя поймают, то и машину могут отобрать, и парк заблокирует, и штраф еще какой выплатишь.

При этом водитель жалуется на то, что агрегатор ужесточил условия работы в «Доставке».

— «Яндекс» отменил бонусы, если ты отключаешь «Доставку» из ресторанов — убираешь термокороб. То есть раньше ты мог выбирать, возить тебе еду или нет, а теперь обязан возить, если хочешь получать бонусы, чтобы хоть как-то окупать топливо. А с октября партнеры «Яндекса» по «Еде» и не только стали делать фиксированные коэффициенты. К примеру, «горит» город +23, а тебе прилетает +4,5, и это при том, что ехать 40 минут. А отмена каждого такого заказа — минус 5 баллов активности, — объясняет собеседник.

Так и получилось, что перемены в одной сфере напрямую коснулись другой, смежной.

— Вот и кто кому сделал лучше? Это же поломанный рынок. И никто не наказывает клиентов, которые на «Доставке» пытаются уехать как на такси, и никто не регулирует ценообразование агрегатора. Свободный рынок? Или коллапс этого рынка? — задается вопросом водитель.

А правда дешевле?

В вечерний час пик журналисты сравнили цены на такси в Минске с ценами на услуги доставки по тем же маршрутам. Всякий раз «Доставка» и правда оказывалась дешевле, хотя высчитать разницу не удалось: все зависит от коэффициента в конкретный момент и в конкретном районе на такси и на доставку. Бывает, что разница составляет всего пару рублей, а бывает, что ценник разнится почти в два раза.

Но одними цифрами все не измерить. Такси повезет гарантированно, в крайнем случае можно будет излить свой праведный гнев на службу поддержки. Доставщик же может и даже обязан отказаться перевозить пассажиров — это прямое нарушений по крайней мере правил сервиса. Убеждать, просить, уговаривать? Результат не гарантирован, а время — деньги. Если его в избытке, почему бы вообще не воспользоваться общественным транспортом.

Да и потом во многих случаях «Доставка» — это не то же самое, что такси. Взять, например, комфорт и чистоту в машине: если вас что-то не устраивает в такси, можно и нужно жаловаться в службу поддержки. А к автомобилям в «Доставке» требования изначально другие.

Плюс страховка, о которой столько раз говорили в «Яндекс Go»: на время поездки каждый человек в машине дополнительно застрахован на 10 тысяч евро, причем эта программа не заменяет, а дополняет страхование ответственности парка-перевозчика. Понятно, что и это распространяется только на такси.

Доставка «фамильных часов»

Что говорят по этому поводу люди?

— Я подрабатываю как в такси, так и в доставке. И вот в один из дней я целую смену работал на доставках. Падает очередной заказ: надо перевезти мелкогабарит (было даже указано, что конкретно: фамильные часы). Приезжаю на место, ко мне в машину садится женщина лет 30−35. Смотрю на нее круглыми от удивления глазами, она в ответ глядит на меня, — рассказывает минчанин Александр.

По его словам, между ними в тот момент состоялся примерно такой диалог:

— А зачем вы сели в мой автомобиль без согласования?

— Так мне к сестре надо, в гости.

— Фамильные часы, говорите?

— Отвезите меня к сестре, пожалуйста.

— Хорошо, только к заказу доплатите 10 рублей.

Женщина, по словам Александра, отказалась от такого предложения и покинула автомобиль.

— Такси по этому маршруту стоило 20 рублей, доставка — 5 рублей. Так что 15 рублей, как мне казалось, были бы справедливой платой, — объясняет Александр. — Так и не знаю, смогла она доехать до своей сестры на «Доставке» или нет. Я писал в техподдержку, где мне сообщили, что клиент имеет право сопровождать груз. Видимо, настолько тяжелые и хрупкие были часы (которых, к слову, не было), что без присутствия владельца я бы их не перевез. И я за свою принципиальность получил санкции в виде временной блокировки заказов до конца смены.

Теперь Александр в «Доставке» не работает (так он утверждает), а полностью сосредоточился на профессии водителя такси.

— Хочу обратиться ко всем: пожалуйста, уважайте работу таксистов. Мы тоже люди, у нас тоже есть семьи, мы тоже платим за жилье, кредиты, еду, одежду. И не надо наглеть, думая, что за бесценок водители будут рисковать карьерой и водительским удостоверением, — добавил собеседник.

«Это очень опасная затея»

Другой водитель — Антон — рассказал, что работает только в «Доставке»:

— Я негодую максимально: перевозка пассажиров с грузом или без категорически запрещена (причем как для водителей, так и для пользователей). Более того, водитель может получить штраф и даже нарваться на конфискацию автомобиля. Но самое возмутительное, что находятся люди, которые решили, будто они самые умные, а потом еще и портят рейтинг: в приложении же можно поставить любую оценку, как угодно оговорить водителя — и тебе за это ничего не будет. А если водитель сам отменит заказ, то потеряет баллы активности или вовсе улетит в бан.

Антон тоже утверждает, что сталкивался с желающими ехать в «Доставке» будто в такси. И коллеги рассказывали ему о том же:

— Одному человеку с утра четыре таких «гениальных» заказа упало подряд.

— Думаю, это очень опасная затея. Мало того что себя подставляешь и сильно рискуешь, так еще не хватало, чтобы и на «Доставку» начали накладывать какие-то ограничения со стороны регулирующих органов, — отметил собеседник.

А что за это может грозить?

Любопытно, какими последствиями такая поездка может обернуться для водителя? Несет ли какую-нибудь ответственность пассажир, добровольно воспользовавшийся «Доставкой» в целях извоза? Контролируют ли на дорогах автомобили доставщиков и легко ли их отличить в общем потоке? Есть ли варианты, когда пассажир все же может легально находиться в машине доставки, например если речь идет о перевозке крупногабаритного груза, в погрузке и разгрузке которого хозяин желает участвовать?

Журналисты обратились с этими вопросами в Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций. На момент выхода материала ответа из ведомства не поступило.

«Постоянно прилетают сообщения, в которых просят доставить человека»

Еще один водитель сообщил, что подрабатывает в «Доставке» на небольшом грузовом фургоне, плюс на нем же выполняет экспресс-доставку.

— Постоянно прилетают сообщения, в которых просят доставить человека. Хотя в «Доставке», само собой, нельзя возить людей в принципе. И по правилам самого «Яндекса», и по новым правилам перевозок. Штрафы вплоть до конфискации авто, насколько знаю. Поймает Транспортная инспекция — и все, приплыли. И это за каких-нибудь 5 рублей! Но некоторые заказчики прямо говорят, дескать, такси стоит 30 рублей, это дорого, а вы, мол, взяли заказ — вот и везите, — рассказывает собеседник.

Он считает, что те водители, которые соглашаются на такой извоз, делают это вынужденно.

— Люди берут заказы потому, что их нельзя пропустить без штрафа для активности в приложении. Плюс когда пассажиры сами отменяют заказ, то могут написать всякие гадости — например, что водитель едет не туда или что-то еще похуже, и это в конечном счете может повлиять на работу, — говорит мужчина.

Тем не менее водители грузовых фургонов сталкиваются с такими нестандартными просьбами куда реже, потому что стоимость вызова такой машины обычно выше стоимости вызова обычного такси. Пока выше.

Комментарий «Доставки»

Как сложившуюся ситуацию оценивают в «Доставке» сервиса «Яндекс Go»?

— Если реальной целью заказа в «Яндекс Доставке» является перевозка пассажира, то к перевозке будут применяться требования, установленные для перевозки пассажиров. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, для осуществления перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении водитель, перевозчик и транспортное средство должны быть зарегистрированы в специальном реестре. За нарушение этих требований может применяться ответственность, установленная законодательством.

По правилам сервиса, в тарифах «Экспресс» и «Стандарт» доставка происходит без участия пользователя. Если пользователь планирует ехать вместе с отправлением, то ему стоит выбрать тариф «Грузовой» или услуги заказа поездок в тарифах «Эконом» или «Комфорт».

Мы рекомендуем доставщикам, которые сотрудничают с сервисом «Яндекс Доставка», отказываться от заказов, если пассажир пытается воспользоваться сервисом не для перевозки вещей. Мы регулярно напоминаем об этих правилах в коммуникациях партнерам сервиса и их доставщикам.

Единичные попытки использовать сервис не по назначению были всегда, мы не наблюдаем увеличения числа таких попыток.

В случае если правила использования сервиса нарушаются заказчиком или доставщиком, сервис вправе применить санкции, включая ограничение доступа к сервису, — отметили в пресс-службе «Доставки» в «Яндекс Go».

Кстати, совсем недавно курьеры, партнеры «Доставки», получили сообщение с напоминанием о правилах работы сервиса:

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