Путину не привыкать 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

20.11.2024, 15:03

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«Красные линии» Кремля снова сдвинуты.

Символично, что на 1000 день «идущей строго по плану СВО» была принята новая ядерная доктрина, согласно которой начать апокалипсис можно будет практически в любой момент.

Хоть прямо сейчас, ибо минувшей ночью шесть баллистических ракет ATACMS прилетели по арсеналу ГРАУ в Брянской области, что как раз подпадает под угрозу суверенитета и должно повлечь применение ядерного оружия в ответ.

Но, не опять, а снова красные линии были сдвинуты. Путину, кхе-кхе, не привыкать.

Что дальше?

Престарелый вождь искренне не понимает, что вечно брать на понт не удастся. Чем дольше размахивать пультом с красной кнопкой — тем меньше ее будут бояться.

Да, в 2022 году это выглядело грозно. В 2023 уже не так, а к концу 2024 ничего кроме смеха не вызывает.

Тем более в РФ все эти правовые документы не стоят даже бумаги, на которой печатаются. Сегодня приняли — завтра отменили.

И даже такие трусы, как современные европейские бюрократы, все прекрасно видят и делают определенные выводы.

А значит поле возможностей для ВСУ будет расширяться и если удастся им грамотно распорядиться…

Ближайшие недели будут иметь ключевое значение и возможно предопределят итог всей «НеВойны».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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