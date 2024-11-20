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Путину не привыкать

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 20.11.2024, 15:03
  • 2,278
Путину не привыкать

«Красные линии» Кремля снова сдвинуты.

Символично, что на 1000 день «идущей строго по плану СВО» была принята новая ядерная доктрина, согласно которой начать апокалипсис можно будет практически в любой момент.

Хоть прямо сейчас, ибо минувшей ночью шесть баллистических ракет ATACMS прилетели по арсеналу ГРАУ в Брянской области, что как раз подпадает под угрозу суверенитета и должно повлечь применение ядерного оружия в ответ.

Но, не опять, а снова красные линии были сдвинуты. Путину, кхе-кхе, не привыкать.

Что дальше?

Престарелый вождь искренне не понимает, что вечно брать на понт не удастся. Чем дольше размахивать пультом с красной кнопкой — тем меньше ее будут бояться.

Да, в 2022 году это выглядело грозно. В 2023 уже не так, а к концу 2024 ничего кроме смеха не вызывает.

Тем более в РФ все эти правовые документы не стоят даже бумаги, на которой печатаются. Сегодня приняли — завтра отменили.

И даже такие трусы, как современные европейские бюрократы, все прекрасно видят и делают определенные выводы.

А значит поле возможностей для ВСУ будет расширяться и если удастся им грамотно распорядиться…

Ближайшие недели будут иметь ключевое значение и возможно предопределят итог всей «НеВойны».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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