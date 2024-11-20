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ЦТ и ЦЭ проведут по-новому

  • 20.11.2024, 15:17
ЦТ и ЦЭ проведут по-новому

Ряд изменений.

Какие изменения ждут участников ЦТ и ЦЭ в 2025 году? Новый документ, в котором они описаны, опубликован на сайте Республиканского института контроля знаний, заметило «Еврорадио».

В нём утверждены структура тестов, учебные темы, типы, уровни сложности и количество заданий, а также эквивалентность всех вариантов теста по одному учебному предмету.

С документом будет полезно ознакомиться как участникам ЦЭ и ЦТ, так и учителям и репетиторам.

Так, по сравнению с прошлым годом, появились изменения по русскому языку. На одно задание стало меньше в разделе «Лексика» и на одно больше — в разделе «Текст. Стили речи».

Также появился раздел по предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории». Он ориентирован на выпускников школ, где уже сейчас проходит апробация программы для 11-го класса.

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