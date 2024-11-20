На Комаровке снова появились грибы
- 20.11.2024, 15:24
Перед наступлением зимы.
Комаровский рынок в Минске в середине ноября порадовал покупателей грибами. Из-за теплого сентября грибной сезон был смазан, а теперь, когда дневная температура воздуха опустилась ниже 10 градусов, в продаже появились опята, подзеленки и другие лесные грибы, пишет Smartpress.by.
Стоимость трехлитрового ведерка молодых опят — 15 рублей, пятилитрового — 25 рублей, десятилитрового — 40-45 рублей. Продавцы рассказывают, что сами приятно удивлены пусть позднему, но все же начавшемуся сезону грибов.
— Только начались — и вот-вот закончатся, зима же на носу. Уже подмерзает в лесу, — рассказывают они. — Так что если кто планирует заготовить грибы, заморозить или просто полакомиться — сейчас самое время.
Грибы продаются в ведрах на рынке и за его пределами (с рук, между входом в метро и Комаровкой). Опята можно купить как объемом (ведром), так и по весу. 1 кг стоит 15-20 рублей.
Кроме осенних опят, в продаже можно найти лисички, моховики, маслята. Все они примерно по одной цене — около 15 рублей за 1 кг.
Из всесезонных грибов, которым мало страшны капризы погоды, на Комаровском рынке в эти дни можно найти серые вешенки и красивые белые шампиньоны. Стоят они дешевле — от 6 до 10 рублей за 1 кг.
А любителям экзотики можно обратить внимание на грибы эринги и эноки — по 35 рублей за 1 кг. Они считаются диетическими и часто применяются в блюдах азиатской кухни.