Путин вскрылся после решения Байдена 1 Виталий Портников, «Крым.Реалии»

20.11.2024, 15:28

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Виталий Портников

Произошел досадный для Кремля сеанс саморазоблачения.

Информация о возможности применения ВСУ ракет западного производства для ударов по территории РФ произвела среди российских чиновников эффект разорвавшейся ракеты.

Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились»

«Крым.Реалии»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что «противник должен понимать неотвратимость возмездия за агрессию против РФ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «Путин предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена. А по сути дела, это «не одобрение» не для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а просто объявление «мы теперь будем бить до 300 км».

Можно привести еще немало таких цитат, но главное, конечно, — уверенность российских руководителей в том, что речь идет об опасной эскалации, о нападении на территорию их страны после того, как они были уверены, что только они могут бомбить и уничтожать Украину.

Но главный вопрос, который хотелось бы задать: а почему же сейчас, когда речь идет о Брянской или Курской области? Почему удары западными ракетами по Крыму не вызывали такой исступленной реакции? Так все-таки Крым «вернулся в родную гавань»? Или не совсем?

Посмотрим на реальные факты. С точки зрения российского конституционного права Крым и четыре других региона Украины — такие же субъекты Российской Федерации, как Брянская или Курская область. Но удары по Крыму вызывают лишь раздраженные комментарии и решение перебазировать Черноморский флот России из Крыма от греха — то есть от ракет и дронов — подальше, то есть в Новороссийск или даже в находящуюся на территории фактически оккупированной Абхазии Очамчиру. А удары по Брянской области — обещание начать Третью мировую войну.

Так что же все-таки случилось?

Уверен: случился сеанс саморазоблачения. Мы в очередной раз убедились, что Песков, Медведев, Лавров и даже Путин не считают ни Крым, ни Донбасс, ни другие оккупированные регионы Украины Россией — ни новой, ни старой. Что они воспринимают эту территорию исключительно как плацдарм для поглощения всей остальной Украины. И военные действия на территории этого плацдарма, думаю, тоже воспринимаются ими как естественное развитие событий: по полигону или плацдарму бьют, на то он и плацдарм. А вот в Россию — «настоящую», а не сворованную — не лезьте, иначе мы применим ядерные боезаряды.

И вопрос вовсе не в том, как еще Путин будет использовать ядерный шантаж для того, чтобы удержать Запад от помощи Украине. А как раз в том, что российские руководители, похоже, и сами продолжают считать аннексию украинских территорий политической авантюрой, и сами продолжают находиться в уверенности, что их задача — защищать настоящую территорию России, а не какой-то там Крым от нападения извне.

Для того, чтобы в этом лишний раз убедиться, нужно просто еще раз перечитать заявления после ударов по Крыму и заявления после ударов по Брянской области. И все станет ясно даже тем, кто не хочет видеть государственной границы между «старой» Россией и украденной Украиной.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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