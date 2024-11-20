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Белорусам стал доступен дополнительный выходной

  • 20.11.2024, 15:47
Белорусам стал доступен дополнительный выходной

Как его взять.

С 2024 года у белорусов появилась возможность брать один дополнительный оплачиваемый выходной. Он предоставляется для того, чтобы пройти медицинское обследование (диспансеризацию).

Smartpress.by пишет, как его взять, и нужно ли подтверждать, что этот день вы потратили именно для похода в поликлинику.

Дату нужно согласовывать?

Да, чтобы пройти диспансеризацию, работнику нужно согласовать с нанимателем конкретную дату и написать заявление. Наниматель издаст приказ об освобождении сотрудника от работы для прохождения медобследования.

Как часто можно брать выходной?

Все зависит от возраста сотрудника:

до 40 лет — 1 раз в 3 года;

после 40 лет — 1 раз ежегодно;

по достижении пенсионного возраста, а также в течение 5 лет до достижения такого возраста (женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет) — 2 дня ежегодно .

Важно: выходной предоставляется с сохранением среднего заработка.

А можно взять выходной для медобследования, но заниматься другими делами?

Необходимость подтверждать, что вы потратили свободный день именно на медицинские обследования, регулируется в каждой конкретной организации отдельно.

«Если наниматель посчитает нужным и в локальном правовом акте организации это будет отражено, как обязанность предоставления работником какого-то подтверждающего документа, то тогда работник будет обязан этот документ предоставить», — пояснили в Минтруда.

А можно пройти диспансеризацию в частном центре?

Частные медицинские центры не занимаются диспансеризацией. Для ее прохождения необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства (пребывания), а также по месту работы. 

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