Рафаэль Надаль: Я хотел бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького поселка на Майорке 20.11.2024, 15:51

22-кратный победитель турниров Grand Slam прокомментировал завершение карьеры.

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль прокомментировал завершение карьеры после поражения сборной Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса, где испанцы уступили Нидерландам (1:2).

«Титулы, цифры – они есть. Люди, должно быть, знают это. Я хотел бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького поселка на Майорке.

Многие люди усердно работают. Мне очень повезло.

Я просто хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека и ребенка, который шел за своими мечтами и достиг большего, чем я когда-либо хотел.

Я покидаю мир профессионального тенниса, встретив по дороге много хороших друзей. Я спокоен, потому что получил науку, чтобы справиться с тем, что будет дальше», – сказал Надаль.

38-летний Надаль проиграл свой последний одиночный матч Ботику ван де Зандшульпу – 4:6, 4:6.

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