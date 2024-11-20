Рафаэль Надаль: Я хотел бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького поселка на Майорке
- 20.11.2024, 15:51
22-кратный победитель турниров Grand Slam прокомментировал завершение карьеры.
22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль прокомментировал завершение карьеры после поражения сборной Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса, где испанцы уступили Нидерландам (1:2).
«Титулы, цифры – они есть. Люди, должно быть, знают это. Я хотел бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького поселка на Майорке.
Многие люди усердно работают. Мне очень повезло.
Я просто хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека и ребенка, который шел за своими мечтами и достиг большего, чем я когда-либо хотел.
Я покидаю мир профессионального тенниса, встретив по дороге много хороших друзей. Я спокоен, потому что получил науку, чтобы справиться с тем, что будет дальше», – сказал Надаль.
38-летний Надаль проиграл свой последний одиночный матч Ботику ван де Зандшульпу – 4:6, 4:6.