«Муж чуть не рыдал, когда ходили вместе в магазин» 20.11.2024, 15:56

Покупатели удивляются ценам на некоторые товары, произведенные в Беларуси

У белорусов спросили в TikTok, где они покупают зимой и весной овощи и фрукты. Блогер сопроводила вопрос демонстрацией цен в одной из торговых сетей в Минске, пишет «Зеркало».

«Как едят овощи и фрукты пенсионеры, многодетные мамы и люди со средней зарплатой?» — поинтересовалась она.

«Где вы вообще покупаете себе овощи и фрукты зимой и весной с такими ценами?» — задалась вопросом одна из пользовательниц TikTok.

Она показала цены на некоторые овощи и фрукты в торговой сети «Гиппо». Так, отечественные томаты стоили 7,51 рубля за килограмм. «Белорусское производство… Не так-то и важен этот помидор, там все равно ни фига нету», — резюмирует тиктокерша.

Следом она показала цены на иранский баклажан — 18,96 рубля, российские томаты черри — 33,52 рубля, красный перец — 16,98 рубля, а также желтый перед из Ирана — 33,18 рубля.

«А это вообще за какие-то баснословные деньги, — уточнила тиктокерша, когда демонстрировала цены на зелень. — Спасибо, что хоть на картошку белорусскую не подняли цены. Вот, наверное, вот это и едят все».

Картофель, который попал на видео, стоил от 1,76 до 2,39 рубля за килограмм. Белокочанная капуста — 1 рубль 27 копеек, тыква — 2,9 рубля.

«Как едят овощи и фрукты пенсионеры, многодетные мамы и люди со средней зарплатой?» — спросила тиктокерша.

Мнения комментаторов видео разделились. Одни соглашались, что цены завышены, а другие заявляли, что они обоснованы, нужно учитывать, к примеру, затраты на выращивание овощей. Вот какие комментарии оставили под видео:

«Я как-то стараюсь на цены не смотреть. Помогает, не нервничаю».

«Автор, вы в курсе, что такое экономика? Вы знаете, что такое оплата электричества в парниково-тепличном комбинате в Минске? Он горит 24/7».

«Оооо, началось. В этом году раньше ныть начали».

«Всегда покупаю фрукты и овощи».

«Да, все очень дорого. Мясо — дорого, масло — дорого, рыба — плохая и дорогая, фрукты — дорого, конфеты — дорого, мороженое — дорого. Вообще нет ничего дешевого».

«На одного не так и много надо: 3−4 помидора, 1 огурец, 1 перец. Вот тебе и салат на 3−4 дня».

«Пока есть ярмарки (сельскохозяйственные. — Прим. ред.), покупаем там. Все в 2−3 раза дешевле. Или на рынке, там тоже дешевле и можно выбрать».

«Покупаем, но второй год выращиваем сами, очень увлекательно, что заморозила, что закатала».

«Я покупаю. Но понимаю, что да, на овощи, зелень не в сезон цены — дичь».

«7 рублей — это очень дешево (за килограмм томатов. — Прим. ред.). В прошлом году от 12 рублей стоили, мой муж чуть ли не рыдал, когда ходили вместе в магазин, потому что я набирала их много (на всю семью из 4 человек)».

«Мы — многодетные, едим каждый день овощи и фрукты. Работать надо, а не ныть на цены! Сейчас жизнь такая везде, все дорого. Так что — не жить тогда?»

«Замораживаю перец, помидоры, баклажаны, брокколи, кабачки и зелень — со своего огородика. И покупаю в магазине только тогда, когда едим что-то из этого в сыром виде. Тот же салат».

«Покупаем круглый год, обычные цены, нормальные».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com