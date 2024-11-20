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The Economist: Война в Украине может прекратиться в 2025 году

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  • 20.11.2024, 16:13
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The Economist: Война в Украине может прекратиться в 2025 году

Как может выглядеть возможная сделка?

Следующий год может стать годом окончания войны в Украине, поскольку обе стороны близки к истощению, и союзники каждой из них предпочли бы, чтобы боевые действия прекратились.

Об этом написал Кристофер Локвуд, европейский редактор издания The Economist. Обозреватель отметил, что этот вопрос станет приоритетным для новой администрации Дональда Трампа.

«Как может выглядеть возможная сделка? Украине придется смириться с потерей части своей территории. 7%, которые РФ захватила во время первого вторжения в 2014 году (Крым и Донбасс), безусловно, не подлежат возврату. Любое урегулирование, вероятно, также будет включать в себя удержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она  контролирует после вторжения 2022 года. Взамен Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых будет  членство в НАТО. Это, вероятно, станет приемлемым решением в Киеве», - проанализировал Локвуд.

При этом он указал, что с приходом Трампа к власти, вступление Украины в НАТО кажется маловероятным еще в течение многих лет.

«В любом случае, по крайней мере сейчас кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и когда они начнутся, боевые действия могут резко стихнуть, даже до прекращения огня. Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт», — считает он.

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