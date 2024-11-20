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Доллар взял историческую высоту во всех белорусских банках

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  • 20.11.2024, 16:14
  • 4,542
Доллар взял историческую высоту во всех белорусских банках

Где самый низкий курс?

Курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи продолжает обновлять исторические максимумы, в последний раз — 20 ноября. Это отражается на ситуации в обменниках. Так, сегодня, 20-го числа, во всех банках курс продажи доллара достиг отметки 3,4 рубля, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,422 рубля («Белагропромбанк»), а ниже всего — 4 рубля («Альфа-Банк», «Цептербанк»). Напомним, отметку в 3,4 рубля курс американской валюты в некоторых обменниках достиг 18 ноября.

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Белгазпромбанк» — 3,397 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,64 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банке», «Нео Банк Азия», «Приорбанк» (3,587 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,588 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Статусбанке» — 3,388 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,43 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,393 рубля («Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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