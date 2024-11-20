Со встречами Путина происходит что-то странное 5 20.11.2024, 16:23

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Разница между датами встреч и сообщениями Кремля о них в последнее время достигает двух месяцев.

Телеграм-канал Faridaily заметил странности во встречах Путина и сообщениях о них со стороны пресс-службы Кремля.

Разница между датами встреч Путина и сообщениями Кремля о них в последнее время достигает двух месяцев. Об этом Telegram-канал сообщил об этом со ссылкой на собеседников, знакомых с подготовкой встреч с Владимиром Путиным. Также канал обратил внимание на сообщения о встречах правителя, которые публиковались на сайте Кремля в последние дни.

После обеда 12 ноября Кремль рассказал о встрече Путина с лидером единороссов в Госдуме Владимиром Васильевым. До обеда в тот же день Васильев выступал в Госдуме (то есть, не отбывал пятидневный карантин перед встречей с правителем России). Кроме того, он говорил Путину о «подготовке бюджета», хотя проект бюджета внесли в Госдуму еще 30 сентября.

Еще один пример — встреча с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, о которой Кремль сообщил 19 ноября. Нечаев доложил Путину, что его фракция поддержала бюджет в первом чтении, хотя оно прошло еще 24 октября. Кроме того, утром в «день встречи» Нечаев появился на выставке в Госдуме (то есть, тоже не сидел на карантине) и был в другом костюме.

В последний раз Путин появлялся на людях 7 ноября, отмечает Faridaily.

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