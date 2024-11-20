Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины3
- 20.11.2024, 16:36
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В нем есть и артиллерия.
Правительство Германии 20 ноября объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Полный перечень предоставляемого Берлином Киеву оружия и техники опубликован на сайте учреждения.
Новый пакет включает в себя:
боеприпасы для БМП MARDER;
47 машины с защитой от мин (MRAP);
1 радиолокационная станция TRML-4D;
4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч боеприпасов к ним (калибра 155 миллиметров);
20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
12 дронов-разведчиков HORNET XR;
100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями
3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;
8 тактических авиадесантных машин Caracal;
20 защищенных машин для пограничной службы;
6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
8 тысяч патронов калибром 40-мм;
100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;
100 тысяч патронов к стрелковому оружию;
233 тысячи жгутов;
250 тысяч нагрудных патчей.
Как сообщают в правительстве ФРГ, всего в федеральном бюджете в 2024 году на военную помощь Украине предусмотрено 7,1 млрд евро.