Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины 3 20.11.2024, 16:36

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В нем есть и артиллерия.

Правительство Германии 20 ноября объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Полный перечень предоставляемого Берлином Киеву оружия и техники опубликован на сайте учреждения.

Новый пакет включает в себя:

боеприпасы для БМП MARDER;

47 машины с защитой от мин (MRAP);

1 радиолокационная станция TRML-4D;

4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч боеприпасов к ним (калибра 155 миллиметров);

20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

12 дронов-разведчиков HORNET XR;

100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

2 дрона-разведчика VT-4 Ray;

2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями

3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;

8 тактических авиадесантных машин Caracal;

20 защищенных машин для пограничной службы;

6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

8 тысяч патронов калибром 40-мм;

100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;

100 тысяч патронов к стрелковому оружию;

233 тысячи жгутов;

250 тысяч нагрудных патчей.

Как сообщают в правительстве ФРГ, всего в федеральном бюджете в 2024 году на военную помощь Украине предусмотрено 7,1 млрд евро.

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