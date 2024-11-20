Эксперт рассказал о позоре российской ПВО 3 20.11.2024, 16:43

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Алексей Мельник

Эффективность лишь 20%.

После разрешения США ВСУ впервые в истории нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS.

Удалось ли россиянам приготовиться к подобным ударам? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, содиректором программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексеем Мельником:

— Пока нет данных объективного контроля, спутниковых снимков, поэтому тяжело оценить, какой там ущерб. Если раньше были видео от местных жителей, то уже в последнее время российские спецслужбы достаточно серьезную провели работу в этом плане. Информация, которая на данный момент есть, достаточно ограничена.

Да, факт попадания есть, и данным американской разведки, я думаю, есть смысл больше доверять, чем российским источникам. По данным американской разведки, 6 из 8 ракет достигли цели.

По поводу реакции и нанесенного ущерба — я не исключаю, что какую-то часть боеприпасов, особенно ценных, успели переместить заранее. То есть это невозможно сделать в течение часов или даже дней после объявления решения Байдена. Скорее всего, после тех ударов, которые были по арсеналам в предыдущие месяцы, наиболее ценные боеприпасы попытались спрятать поглубже, сосредоточить по меньшим складам.

— Что можно сказать об эффективности этих ракет, если у россиян какое-то противоядие против них?

— Тот объект, который был атакован, это не просто склад боеприпасов, это мощный арсенал. Если там действительно стояли С-400, а на сегодняшний день это, похоже, один из тех немногих российских комплексов, который способен перехватывать баллистические ракеты (при всем совершенстве ATACMS), то 80% эффективности — это очень высокий показатель.

Если мы посмотрим, то Украина сбивает около 80% ракет, а здесь получается, что эффективность российского ПВО составляет лишь 20%, это серьезная разница.

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