Россияне сбросили авиабомбу на школу под Белгородом 8 20.11.2024, 16:55

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Ее вес — 250 килограммов.

Российские военные незапланированно уронили 250-килограммовую авиабомбу на здание школы в селе Быковка Белгородской области. Об этом жители Быковки рассказали местному телеграм-каналу «Пепел».

По их словам, бомба упала на школу около шести часов утра 19 ноября. В здании еще никого не было, никто не пострадал. Однако днем в этой школе проходят очные занятия.

Издание Astra сообщает, что бомба пробила крышу здания и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже. В стене здания образовалась трещина.

Идание «Агентство» не смогло получить комментарии от администрации школы, но, по словам одной из учительниц, ей было указано вести занятия дистанционно без объяснения причин.

Также, по данным Astra, еще одна авиабомба ФАБ-250 упала 15 ноября в полутора километрах от села Белый Колодезь в Шебекинском городском округе. Пострадавших тоже не было.

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