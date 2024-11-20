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Daily Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

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  • 20.11.2024, 17:15
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Daily Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
Дональд Трамп

Это станет «козырной картой» президента США.

Избранный президент США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Владимиру Путину. Такое мнение высказал британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд изданию Daily Express.

Отмечается, что победа Трампа на выборах в США вызвала обеспокоенность в Украине по поводу того, получит ли она поддержку от американцев в борьбе против России.

В частности, появились опасения, что Трамп может заставить Украину заключить нежелательное соглашение о прекращении огня, но Драммонд считает, что вернувшийся в президентское кресло Трамп может применить другой подход.

«В течение следующих четырех лет Россия перевооружится, но и Украина тоже восстановится, перевооружится и подготовится. Эта подготовка может заключаться в том, что США передаст Украине ядерное оружие. Сделка может быть заключена очень тихо, и Украина внезапно станет очень могущественной. Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы будем бомбить Москву», — поделился мнением эксперт.

Он добавил, что передача ядерного оружия Украине могла бы быть козырной картой Трампа.

«Это может быть козырной картой Трампа. С одной стороны, это может быть безрассудством — предоставить Украине ядерное оружие, с другой — это может восстановить баланс мира и сил в регионе», — счтьает Драммонд.

Он также отметил, что США могут передать такое оружие Украине, но в то же время заявить, что страну не примут в НАТО.

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