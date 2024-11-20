Китайская продукция едва не навредила белорусам 20.11.2024, 17:25

Ее изъяли из продажи.

Госстандарт проверил полки белорусских магазинов и нашел товары, которые могут нанести вред. Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность и качество».

Под запрет попала продукция производителя из КНР Guangzhou Sea-land Toys.

В частности, деревянные конструкторы «Вертолет Ми-35М» и «Реактивный миномет», которые предназначены для детей старше трех лет.

Эти игрушки не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности «уровень миграции формальдегида в воздушную среду».

Здесь норма должна быть не выше 0,003 мг/м3. Однако показатели в данных игровых наборах составили от 0,008 до 0,017 мг/м3.

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