Китайская продукция едва не навредила белорусам
- 20.11.2024, 17:25
Ее изъяли из продажи.
Госстандарт проверил полки белорусских магазинов и нашел товары, которые могут нанести вред. Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность и качество».
Под запрет попала продукция производителя из КНР Guangzhou Sea-land Toys.
В частности, деревянные конструкторы «Вертолет Ми-35М» и «Реактивный миномет», которые предназначены для детей старше трех лет.
Эти игрушки не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности «уровень миграции формальдегида в воздушную среду».
Здесь норма должна быть не выше 0,003 мг/м3. Однако показатели в данных игровых наборах составили от 0,008 до 0,017 мг/м3.