Никогда прежде абхазские протесты не развивались под антиколониальными лозунгами Виктор Тришеров

20.11.2024, 17:32

Абхазское общество действительно умеет держать свои власти в узде.

Протест абхазской улицы вновь добился своего. «Президент» сепаратистской республики Аслан Бжания уходит в отставку. На момент публикации сообщалось, что до подписания соответствующего акта остаются минуты. В исполнение обязанностей «главы государства» вступает «вице-президент» Бадра Гунба. Уходят в отставку также «глава» «правительства» Александр Анкваб и «начальник» «Государственной службы охраны» (аналог российской ФСО) Дмитрий Дбар. Временным «премьер-министром» становится Валерий Бганба.

Отставка Бжания была решительным требованием протестующих. Эту весть ночной митинг в Сухуми встретил овациями и импровизированным салютом – стрельбой в воздух. Но победители начали расходиться, освобождая комплекс правительственных зданий. Это – единственное условие, выдвинутое Бжания. Иначе он грозил даже отозвать отставку. Едва ли оппозиционеры этого испугались – перевес явно на их стороне. Но решили пойти навстречу. Бжания сделал, что от него требовали, и за это получил право сохранить лицо. Дальнейшего обострения не хотят. Проще сговориться и переделить властные активы.

Бадра Гунба известен как экономист, в 2011–2014 годах «министр культуры» Абхазии. По возрасту он не участвовал в грузино-абхазской войне начала 1990-х, не имеет опоры в силовых формированиях и поэтому не рассматривался как реальный кандидат на государственное руководство. Иное дело Валерий Бганба – участник войны, он уже был «премьером» в 2018–2020 годах. До того, в 2012–2017-м, председательствовал в «Народном собрании». Несколько месяцев в 2014-м исполнял обязанности президента.

Оппозиция вначале не соглашалась с президентством Гунба, пусть даже временным. Вице-президента резонно называли «членом команды Бжания». Оппозиционеры предлагали временное президентство либо «премьеру» Анквабу, либо председателю «парламента» Лаше Ашуба – которому адресовано заявление об отставке «в интересах стабильности и конституционного порядка». Но в итоге пришлось согласиться на компромисс.

Абхазская политика структурирована традиционными общностями по групповому, земляческому, клановому признакам. Минувшие два десятилетия сторонники покойного второго «президента» Сергея Багапша, ныне возглавляемые Бжания и Анквабом, противостоят сторонникам экс-«президента» Рауля Хаджимбы. Врио «президента» Гунба, как преемник Бжания, продолжает «линию Багапша–Анкваба». Врио премьера Бганба ближе к Хаджимбе, именно при его президентстве он возглавлял правительство. Договоренности об отставке Бжания оберегают межгрупповые балансы.

Те и другие до последнего времени ориентировались однозначно пророссийски. Хаджимба считался прямой креатурой Кремля, Багапш и его преемники – в несколько меньшей степени. Но эта картина разрушилась в октябре, когда с санкции Бжания и Анкваба было подписано инвестиционное соглашение Абхазии с РФ. По его условиям, российские олигархические компании получали в Абхазии беспрецедентные привилегии, губительные для местного бизнеса. Оппозиция заклеймила соглашение как колониальное. Сторонники Хаджимбы внезапно оказались борцами за суверенитет, противостоящими сговору с Москвой.

В Сухуми произошли столкновения. Бжания выдвинул усиленные цепи милиции и госбезопасности. Протестующие захватили резиденции президента и парламента, прорвались в здания силовых ведомств. Президент перебрался в родное село Тамыш, окружив себя вооруженной охраной. Угрожающий силовой антураж спровоцировал ярость оппозиционеров. В кратких блиц-интервью участники протестов называли это оскорблением народа и напоминали о «“калаше” в каждом абхазском доме».

Абхазское общество действительно умеет держать свои власти в узде. А если узда обрывается – сносить. «Архаичность» клановой сплоченности подчас срабатывает гораздо сильнее правовой процедуры и европейского менталитета (особенно когда «в каждом доме»). Что наглядно проявилось сейчас при сопоставлении абхазского примера с грузинским.

Но до сих пор этот потенциал ни разу не оборачивался против первопричины – имперского контроля РФ. Госидеология держится на эпосе войны против Грузии. В московском протежировании так или иначе заинтересованы все влиятельные группировки. Против Бжания выступали не только под национальным флагом Абхазии, но и под российским триколором.

Но с другой стороны, никогда прежде абхазские протесты не развивались под антиколониальными лозунгами. И не приближались к антимосковской позиции настолько вплотную. Первопричина не исчезает с уходом Бжания. Свергая власть за колониальный сговор с Москвой трудно удержаться на дальнейшей грани. Хотя пытаются – спикер оппозиции Адгур Ардзинба называет «генератором кризиса» всего лишь министерство экономики. Говорит о хищениях, о превышениях полномочий. Предположим. А дальше?

Грузия и международное сообщество считают Абхазию оккупированной грузинской территорией. Независимость сепаратистского государства признают только РФ и несколько союзников Москвы.

Виктор Тришеров, «В кризис.ру»

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