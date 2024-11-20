Лихтенштейн вводит санкции против режима Лукашенко 20.11.2024, 17:42

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Чтобы закрыть лазейку для обхода антироссийских санкций.

Лихтенштейн расширил санкции в отношении белорусских властей и привел их в соответствие с последним пакетом санкций ЕС, принятым 29 июня 2024 года, а также синхронизировал с ограничениями, введенными против России. Об этом сообщается на сайте правительства Лихтенштейна.

Решение о расширении ограничений (финансовых, товарных и торговых) правительство страны приняло 19 ноября 2024 года. Это сделано для того, чтобы не допустить обхода санкций против России через Беларусь.

Среди ключевых элементов санкций — запрет на экспорт в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, товаров морского судоходства, предметов роскоши. Также запрещен импорт золота, алмазов, гелия, угля, нефти (в том числе сырой) из Беларуси. Введен запрет на предоставление определенных услуг, расширены ограничения в сфере автомобильных перевозок грузов по территории Евросоюза.

Кроме того, экономических операторов ЕС обязали прописывать в будущие контракты пункт о запрете реэкспорта в Беларусь.

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