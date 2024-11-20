ВМС Дании задержали китайский сухогруз 5 20.11.2024, 17:47

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Его подозревают в повреждении кабелей в Балтийском море.

Военно-морские силы Дании задержали китайский сухогруз Yi Peng 3, который подозревается в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Defence24.

19 ноября в Датских проливах вблизи территориальных вод Дании патрульный корабль P525 задержал китайское судно. Через несколько часов к месту происшествия подошло еще одно судно HDMS Soeloeven, которое специализируется на подводных работах.

Отмечается, что китайское судно двигалось из российского порта Усть-Луга. Информации об осмотре судна абордажной группой датского МВД пока нет.

Во вторник финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что китайское судно Yi Peng 3 проплывало вблизи двух поврежденных кабелей связи в Балтийском море примерно в то время, когда были обнаружены неисправности.

18 ноября технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс сообщил, что между Литвой и Швецией был поврежден подводный кабель, который пролегает в Балтийском море.

Telia передает интернет-связь в Литву по трем кабелям. Из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть, однако связь для пользователей была восстановлена, сообщил Шемешкявичюс.

Вскоре финские власти сообщили о повреждении подводного кабеля, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией.

Финский государственный провайдер услуг передачи данных Cinia сообщил, что была обнаружена «неисправность» в кабеле C-Lion1. Он пролегает почти на 1200 километров от столицы Финляндии Хельсинки до немецкого портового города Росток.

CNN пишет, что эти инциденты произошли через несколько недель после того, как США предупредили об усилении российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей.

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