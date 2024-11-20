Bloomberg: ВСУ ударили по России британскими Storm Shadow

Bloomberg: ВСУ ударили по России британскими Storm Shadow13
- 20.11.2024, 18:01
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Впервые с начала войны.
Украина выпустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник.
Если эта информация подтвердится, это будет первый случай использования Storm Shadow для ударов по законной российской территории после дебатов о том, чтобы разрешить Киеву использовать это оружие.
Был атакован военный объект в поселке Марьино в Курской области.
Накануне Минобороны России заявило, что Украина нанесла удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS. Украина официально не подтверждала эту информацию.
Ранее во вторник о том, что Украина впервые с разрешения Запада якобы атаковала Курскую область британскими ракетами Storm Shadow, сообщали российские провоенные телеграм-каналы.