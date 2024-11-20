Белорусок, которые пропали в турецких горах, нашли живыми 5 20.11.2024, 18:09

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Их искал самолет-разведчик.

Сестер из Беларуси Валентину и Марию Иванковых, которые пропали в горах Турции, нашли. Сообщается, что состояние их здоровья хорошее, пишет издание Nigde Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Нигде.

Сообщается, что белорусок нашли в районе Кайеры сегодня около 16:50.

Об исчезновении в Турции сестер Валентины и Марии Иванковых стало известно днем 19 ноября. 18-го числа они должны были вернуться из похода в Анкару, но от них не поступило никаких известий.

По информации медиа, 16 ноября сестры отправились в поход в Национальный парк Едигелер, через некоторое время связь с ними прервалась.

В регион были направлены поисковые группы управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МВД Турции, а также жандармерии.

Поисково-спасательные работы велись как с воздуха, так и с земли.

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