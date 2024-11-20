США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи1
- 20.11.2024, 18:13
- 1,350
На 275 миллионов долларов.
США предоставляют Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США в среду, 20 ноября.
Отмечается, что в пакет войдут:
боеприпасы для РСЗО HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
беспилотные авиационные системы;
ракеты с оптическим отслеживанием и с проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
стрелковое оружие и боеприпасы;
оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.