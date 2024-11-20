США предоставляют Украине новый пакет военной помощи 1 20.11.2024, 18:13

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На 275 миллионов долларов.

США предоставляют Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США в среду, 20 ноября.

Отмечается, что в пакет войдут:

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотные авиационные системы;

ракеты с оптическим отслеживанием и с проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

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