Синоптики обещают белорусам снег 1 20.11.2024, 18:22

1,486

Правда, мокрый.

В четверг, 21 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью на большей части территории прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега. Днем местами ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Ночью порывистый, а местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Термометры ночью покажут -3...+2, а днем ожидается от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com