Синоптики обещают белорусам снег

Синоптики обещают белорусам снег1
- 20.11.2024, 18:22
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Правда, мокрый.
В четверг, 21 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Ночью на большей части территории прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега. Днем местами ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.
Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Ночью порывистый, а местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.
Термометры ночью покажут -3...+2, а днем ожидается от 1 градуса мороза до 4 тепла.