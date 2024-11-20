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Синоптики обещают белорусам снег

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  • 20.11.2024, 18:22
  • 1,486
Синоптики обещают белорусам снег

Правда, мокрый.

В четверг, 21 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью на большей части территории прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега. Днем местами ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Ночью порывистый, а местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Термометры ночью покажут -3...+2, а днем ожидается от 1 градуса мороза до 4 тепла.

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