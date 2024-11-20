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Белоруска нашла коробку, в которой лежали более $3 тысяч, и забрала ее себе

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  • 20.11.2024, 19:23
Белоруска нашла коробку, в которой лежали более $3 тысяч, и забрала ее себе

Что было дальше.

Минчанка нашла коробку, в которой лежали деньги и паспорт, и забрала ее себе, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился мужчина, который рассказал, что случайно забыл во дворе дома коробку, в которой находились более 3000 долларов, а также его паспорт. Когда он вернулся, коробки уже не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что чужое имущество забрала 53-летняя минчанка. Женщина обратила внимание на оставленную без присмотра коробку и, изучив ее содержимое, решила оставить находку себе.

Паспорт женщина выбросила, а часть денег перевела в белорусские рубли и потратила на личные нужды. Оставшиеся наличные сотрудники нашли у нее дома.

В отношении минчанки возбудили уголовное дело за кражу.

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