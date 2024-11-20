Белоруска нашла коробку, в которой лежали более $3 тысяч, и забрала ее себе

Белоруска нашла коробку, в которой лежали более $3 тысяч, и забрала ее себе2
- 20.11.2024, 19:23
Что было дальше.
Минчанка нашла коробку, в которой лежали деньги и паспорт, и забрала ее себе, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился мужчина, который рассказал, что случайно забыл во дворе дома коробку, в которой находились более 3000 долларов, а также его паспорт. Когда он вернулся, коробки уже не было.
Сотрудники уголовного розыска установили, что чужое имущество забрала 53-летняя минчанка. Женщина обратила внимание на оставленную без присмотра коробку и, изучив ее содержимое, решила оставить находку себе.
Паспорт женщина выбросила, а часть денег перевела в белорусские рубли и потратила на личные нужды. Оставшиеся наличные сотрудники нашли у нее дома.
В отношении минчанки возбудили уголовное дело за кражу.