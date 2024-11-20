закрыть
20 ноября 2024, среда, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Metallica показала, как украинский военный в США исполняет их хит на бандуре

10
  • 20.11.2024, 19:35
  • 4,892
Metallica показала, как украинский военный в США исполняет их хит на бандуре

Тарас Столяр является участником группы «Культурный десант» и после гастролей вернется на фронт.

Американская рок-группа Metallica 20 ноября в Instagram опубликовала видео, в котором украинский военный Тарас Столяр исполняет на бандуре их хит Nothing Else Matters во время одного из концертов в США.

В описании к видео отмечается, что Столяр является участником украинской группы «Культурный десант».

«Недавно мы узнали о «Культурном десанте», культурном подразделении Вооруженных сил Украины, от нашего Джеймса Хэтфилда. В состав «Культурного десанта» входят семеро артистов мирового уровня, которые до войны были профессиональными музыкантами, а сейчас являются действующими солдатами. Группа только что завершила 170 концертов благотворительного тура по Соединенным Штатам, – говорится в публикации. – На видео Тарас Столяр, заслуженный артист Украины, разведчик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, играет Nothing Else Matters на 62-струнной бандуре, традиционном украинском народном инструменте».

В группе Metallica добавили, что по завершении гастролей артист вернется на фронт.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев