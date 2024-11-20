В Минске сносят парк «Дримлэнд»2
- 20.11.2024, 20:03
- 3,406
Видеофакт.
В некогда любимом минчанами парке «Дримлэнд» на улице Орловской появились экскаваторы. Скоро от водных горок и бассейна останется одно воспоминание.
Кадры сноса парка опубликовал Telegram-канал «Мерзкий Кокобай». Видно, что спецтехника с «клешней» бурит входную группу «Дримлэнда».
Что будет на этом месте
На территории «Дримлэнда» появится парк Народного единства. И, скорее всего, здание Национального исторического музея Беларуси. Его архитектурную концепцию в сентябре представили диктатору Александру Лукашенко.
«Дримлэнд» – тогда просто парк аттракционов – возник в Минске в 2003-м. Аквапарк под открытым небом появился несколькими годами позже. Все это детище бизнесмена Юрия Аверьянова.
«Дримлэнд» быстро стал популярным местом проведения модных тусовок и молодежных праздников, летом туда выстраивались очереди. Правда, в холодное время года парк простаивал. В итоге у Аверьянова начались финансовые проблемы, он стал фигурантом уголовного дела и уехал из Беларуси.