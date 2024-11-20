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В Минске сносят парк «Дримлэнд»

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  • 20.11.2024, 20:03
  • 3,406
В Минске сносят парк «Дримлэнд»

Видеофакт.

В некогда любимом минчанами парке «Дримлэнд» на улице Орловской появились экскаваторы. Скоро от водных горок и бассейна останется одно воспоминание.

Кадры сноса парка опубликовал Telegram-канал «Мерзкий Кокобай». Видно, что спецтехника с «клешней» бурит входную группу «Дримлэнда».

Что будет на этом месте

На территории «Дримлэнда» появится парк Народного единства. И, скорее всего, здание Национального исторического музея Беларуси. Его архитектурную концепцию в сентябре представили диктатору Александру Лукашенко.

«Дримлэнд» – тогда просто парк аттракционов – возник в Минске в 2003-м. Аквапарк под открытым небом появился несколькими годами позже. Все это детище бизнесмена Юрия Аверьянова.

«Дримлэнд» быстро стал популярным местом проведения модных тусовок и молодежных праздников, летом туда выстраивались очереди. Правда, в холодное время года парк простаивал. В итоге у Аверьянова начались финансовые проблемы, он стал фигурантом уголовного дела и уехал из Беларуси.

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