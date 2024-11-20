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Нацбанк принял решение, от которого зависят процентные ставки по кредитам на недвижимость

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  • 20.11.2024, 20:14
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Нацбанк принял решение, от которого зависят процентные ставки по кредитам на недвижимость

К чему готовиться белорусам.

Нацбанк обнародовал расчетные величины стандартного риска (РВСР) на декабрь. Речь о процентном потолке по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость. Напомним, задолженность белорусов перед банками ставит рекорды, а Нацбанк и эксперты видят в этом риски для нацвалюты (может сдать позиции) и цен (могут подскочить).

РВСР для физлиц в декабре, как и в нынешнем месяце, будут на уровне 17,71%, а для юрлиц — 12,5%. Это потолок для банков по процентным ставкам по кредитам. Его нельзя превышать. То есть банки в следующем месяце, скорее всего, не будут повышать ставки по кредитам на недвижимость из-за РВСР, передает «Зеркало».

В предыдущий раз этот потолок по кредитам регулятор поднимал в августе этого года.

Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по займам, — ставка рефинансирования. Сейчас она составляет 9,5% годовых. Нацбанк прогнозирует, что ставка рефинансирования в среднем за 2024 год будет на уровне 9−9,5% годовых.

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