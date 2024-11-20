Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону 20.11.2024, 20:19

С нового года.

Румыния и Болгария с января 2025 года полностью присоединятся к Шенгенской зоне и откроют границы с Евросоюзом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Румынии Марчела Чолаку.

Румыния и Болгария – члены Евросоюза и НАТО. Они присоединились к Шенгенской зоне, состоящей из 29 стран, в марте 2024 года, однако открыли только морские и воздушные границы. Это произошло после достижения частичного соглашения с Австрией, которая изначально выступала против присоединения Румынии и Болгарии. Власти Австрии ссылались на то, что в обеих странах по-прежнему слишком высок уровень нелегальной иммиграции, поэтому им необходимо приложить больше усилий для ее предотвращения.

Переговоры об открытии наземных границ продолжались в течение всего 2024 года. Как пишет Reuters, в пятницу 22 ноября в Венгрии пройдет встреча министров внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии.

«Эта встреча очень важна, поэтому я договорился с премьер-министром Венгрии, что поеду в Венгрию <…> в день, когда министры внутренних дел соберутся, чтобы утвердить финальный документ», – сказал Чолаку.

Он добавил, что парламент Нидерландов, который ранее выступал против присоединения Болгарии, также должен будет утвердить этот документ. «У нас уже есть согласованный календарь. Это произойдет с первого января 2025 года. Тем, кто приедет домой на праздники, будет гораздо легче уехать», – заявил премьер-министр Румынии.

Чолаку не упомянул Болгарию, но процесс присоединения двух стран рассматривается как пакетная сделка.

Reuters отмечает, что Румыния и Болгария расположены на основных маршрутах незаконной торговли оружием, наркотиками и людьми. Несмотря на это, Еврокомиссия заявила, что тщательное расследование подтвердило соответствие обеих стран всем требованиям Шенгенской зоны.

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