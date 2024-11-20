«Не пришлось мотаться по съемным квартирам» 20.11.2024, 20:24

Истории белорусов, которые без чьей-либо помощи купили жилье до 35 лет.

Для многих важно иметь свое жилье — это не только психологический комфорт, но и показатель определенной экономической состоятельности и стабильности. Однако нередко на такую крупную покупку уходит не одно десятилетие. Но бывают и обратные ситуации. «Зеркало» рассказывает две истории белорусов, которые до 35 лет смогли без помощи родных или наследства приобрести квартиры (а бонусом — несколько советов по покупке недвижимости). Уточним, что речь о купленном в Беларуси жилье.

«Переехал — и сразу выдохнул»

Глеб не ставил перед собой цель купить жилье. Но он рос «в бедности», поэтому хотел хорошо зарабатывать, чтобы обеспечивать себя и свою будущую семью. Начал трудиться он еще в студенческие годы — брался за любую работу.

— После универа работал по специальности, но подчеркну: я не айтишник (мужчина не рассказывает, кем он работает. — Прим. ред.). Зарплата была неплохая, больше средней по стране. К тому же я несколько лет жил у родни, поэтому снимать жилье не надо было. Но я решил, что сил хватает, а девушки какое-то время не было, поэтому после своей работы тоже подрабатывал, — вспоминает мужчина.

По его словам, в качестве подработки трудился то на стройке, то помогал знакомым с ремонтами, но предпочитал «ковыряться в технике». Так как практически все время молодой человек проводил за работой, у него не оставалось времени, чтобы тратить заработанное. Все деньги, кроме тех, что были нужны на жизнь, он менял на доллары, некоторое время хранил часть средств в банке.

— Так за лет пять, может, чуть больше я понял, что скопил неплохую сумму. Еще немного — и можно было бы купить квартиру. Но брать кредит я не хотел (кстати, пожалел, что не взял его до кризиса 2011 года, тогда бы быстро его выплатил, наверное). Тогда я уже снимал квартиру, и мне было жалко каждый месяц отдавать деньги на аренду, потому что понимал, что могу что-то придумать и уже жить в своей, — говорит Глеб.

В итоге мужчина взял в долг у друга недостающую сумму и купил двухкомнатную квартиру в одном из областных центров. «Отдавал ему без жесткого графика: деньги появлялись, и я сразу ему заносил», — признается белорус.

— Переехал — и сразу выдохнул. Я особо и не думал о своей квартире, но когда она появилась — это было такое облегчение. Сам удивился, насколько я стал себя более уверенно чувствовать. Хоть надо было делать ремонт, но я понимал, что уже имею почву под ногами. Ремонт делал не спеша, мне и так было нормально, главное, что уже было свое место.

На вопрос, сильно ли ему приходилось экономить в период, когда надо было платить долг, который взял на часть суммы на квартиру, Глеб признается, что в принципе долгое время жил более чем скромно. Поэтому не заметил изменений.

— Я особо не был приучен к хорошему — ел что попадется, носил вещи с рынка, пока не истреплются. Машины не было. Про отдых где-то вообще думал как про что-то несбыточное. Я не представлял, как можно потратить сразу большую сумму, чтобы неделю где-то отдохнуть. Но все это время я работал как конь, так что деньги были, и я спокойно отдавал их.

Уже после покупки жилья в середине 2010-х — тогда мужчине было 28 — он «замедлился»: сменил работу на более прибыльную и интересную, отказался от подработок. Тогда же Глеб стал менять свой образ жизни.

— Теперь я не живу только для работы, хотя она приносит удовлетворение. Я научился грамотно распоряжаться деньгами, но так, чтобы это не было в ущерб моему «сегодня». Когда познакомился с женой, стали думать и о том, где отдохнуть, что приятное для себя сделать (это тоже стоит денег), — рассказывает мужчина. — Но, оглядываясь на тот период, я не жалею, какой тогда сделал выбор. Я, получается, заранее обеспечил фундамент для своей семьи. Когда мы поженились, нам не пришлось мотаться по съемным квартирам или жить с родителями, мы уже имели свою.

«Жду не дождусь, когда мы въедем»

Марку чуть более 33 лет. Он тоже начал себя обеспечивать довольно рано (мужчина не рассказывает, кем работает, но уточняет, что не в IT). Благодаря этому к 27 годам он имел в заначке около 8 тыс. долларов. Больше он смог заработать, трудясь на протяжении нескольких лет за границей.

— С детства привык делать отложения денежных средств. В старших классах на летних каникулах часто ходил на «шабашки» (подработки. — Прим. ред.), — вспоминает мужчина.

С учетом накоплений мужчина вместе с женой обратился к застройщику за рассрочкой на несколько лет. Последний платеж — не за горами, в ближайшие месяцы семья въедет в свое жилье. В размышлениях о покупке квартиры важным фактором для него было нежелание «платить деньги в никуда», то есть за аренду. К тому же, добавляет мужчина, свое жилье — это «инвестиция в будущее и сохранение заработка».

— Решение приняла жена, а я согласился, что семье нужен свой уголок, — говорит Марк. — Сомнения, конечно, были, но они математически просчитаны. Всегда был план Б на случай, если бы случился форс-мажор (например, потеря работы). Но вот мне меньше 35 лет, и я понимаю, что вот-вот эта квартира станет моей.

Причем мужчина говорит, что не заметил такого, чтобы ему пришлось серьезно экономить, потому что все время живет сдержанно и экономично.

— Жду не дождусь, когда мы въедем. А еще больше, когда будет сделан ремонт и можно будет с чашечкой хорошего чая стать у окна и смотреть на красивый город, — говорит белорус и признается: его радует, что он успел оформить рассрочку до того, как цены на жилье стали заметно расти.

— С учетом роста цен на квадратный метр в моем доме получается, что жилье с каждым годом дорожает на шесть тысяч долларов, если речь о трехкомнатной квартире. За год отложить такую сумму — это сколько надо зарабатывать обычному работяге на заводе?

Что советуют белорусы желающим приобрести жилье?

Приведем еще несколько коротких советов от тех, кто также к 35 приобрел свое жилье без чьей-либо помощи.

«Копить начали, еще будучи студентами. Реально толковый вариант, который я проверил на себе, это общежитие. Мы в общаге [выданной от работы] прожили 2,5 года, и это позволило сэкономить и накопить львиную долю наших денег на первую квартиру», — рассказал Виталий.

«Пока платил за жилье, жил более чем скромно. Экономил на одежде, бытовой технике, путешествиях, развлечениях, не пользовался такси и не имел авто. В моем окружении я был жутким аскетом по сравнению с остальными. Самым дорогим, что я купил за эти годы, был приличный велосипед. Однако мне казалось, что я все делаю верно, ведь, пока есть доходы, стоит обеспечить себя жильем», — поделился Игорь.

«Кредит не брал, так как посчитал и понял, что с моей зарплаты на тот момент в две тысячи рублей придется переплатить почти как за еще одну квартиру. Поэтому было решение брать деньги в долг у знакомых или друзей. Главное, чтобы без процентов. Да, пусть и требовались кому-то срочно деньги и пришлось отдавать больше в месяц, чем было оговорено. Но лучше на двух работах жить два года и отдать долги, чем подарить банку квартиру», — рассуждает Михаил. Он признается, что в тот период рассчитывал бюджет на несколько месяцев вперед, чтобы быть уверенным, что денег на все хватит. «Ну, и, конечно, спасали родители: картошка, лук, морковь и кабачки (меня сложно сейчас уговорить попробовать кабачки). Продукты покупал заранее и по акции в несколько позиций, главное, не на пустой желудок, чтобы в магазине не купить ненужного из-за чувства голода».

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