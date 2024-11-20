Россияне бросились искать информацию о бомбоубежищах после решения США по дальнобойным ракетам 2 20.11.2024, 20:40

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Граждане РФ вскоре могут прочувствовать то, что чувствуют украинцы.

Жители России начали опасаться за свою безопасность после того, как США разрешили Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь напавшей страны. За последние дни количество поисковых запросов в «Яндексе» со словом «бомбоубежище» выросло чем в четыре раза, пишет «Верстка» со ссылкой на данные Yandex Wordstat.

16 ноября количество таких запросов опустилось до самых низких значений как минимум за два месяца — 1019. Однако уже 17 числа, когда поступила информация о «зеленом свете» США для ВСУ, интерес россиян к бомбоубежищам начал стремительно расти. В тот день было зафиксировано 2456 соответствующих запросов, а 18 ноября — уже 6541. Это рекорд за последние полтора месяца.

В начале ноября количество обращений российских пользователей к поисковику по поводу бомбоубежищ также не превышало 2000. Исключением стало 6 число, когда беспилотники атаковали Каспийскую флотилию, впервые долетев до Дагестана. Тогда было зафиксировано 2184 таких запросов.

Рост интереса россиян к бомбоубежищам после разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ВСУ подтверждает и статистика Google Trends. Если взять 2 октября как точку с наивысшей частотой таких запросов — 100 баллов, то 19 ноября этот показатель дошел до 51 балла. Притом, что с 11 до 16 ноября он находился на уровне 5-6 баллов. То есть число запросов о бомбоубежищах в Google выросло примерно в 10 раз.

В радиусе поражения американских ракет ATACMS с дальностью 300 км находятся девять крупных российских городов с суммарным населением 4,7 млн человек. Среди них два миллионника — Ростов-на-Дону (1,14 млн жителей) и Воронеж (1,046 млн), а также областные центры: Липецк (486 тысяч), Курск (436 тысяч), Калуга (329 тысяч), Брянск (373 тысячи), Смоленск (312 тысяч) и Орел (296 тысяч).

Украина уже начала применять ATACMS для ударов по России. Так, в ночь на 19 ноября ВСУ атаковали ими оружейный арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в Брянской области. По данным Пентагона, Россия смогла перехватить только две из восьми выпущенных ракет.

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