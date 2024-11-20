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Картины уроженца Беларуси Марка Шагала вытащили из депрессии легендарного футболиста

  • 20.11.2024, 20:48
Картины уроженца Беларуси Марка Шагала вытащили из депрессии легендарного футболиста

Этот игрок научился побеждать на поле, но долгое время не мог справиться с самим собой.

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился историей о том, как картины Марка Шагала помогли ему справиться с депрессией.

Болезнь после завершения профессиональной карьеры диагностировали психотерапевты. Они посоветовали Буффону развивать иные интересы, не связанные с игрой номер один.

Спортсмен был против лечения препаратами, чтобы не появилась зависимость. В итоге выбор пал на изучение живописи. Бывший голкипер «Ювентуса» стал посещать Галерею современного искусства в Турине.

Тогда Джанлуиджи увидел картину белорусского художника Марка Шагала «Прогулка». По признанию легендарного игрока, он застрял на ней целый час.

«Это простая картина, на ней изображен Шагал с женой Беллой рука об руку, но она летает. На следующий день я вернулся. Кассир мне сказала: «Буффон, это та же картина, что и вчера». Я ответил: «Спасибо, знаю, но хочу увидеть ее снова», – поведал историю Буффон.

Он пояснил, что шедевр Шагала напомнил ему собственную карьеру, полную не только взлетов, но и болезненных падений.

В составе сборной Италии Буффон выиграл чемпионат мира – 2006. Она в финале по пенальти победила Францию. В 2012-м голкипер взял бронзу Евро.

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