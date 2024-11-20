Что можно купить в Минске всего за 1 рубль? 20.11.2024, 21:09

Много ли товаров по такой цене можно найти?

На что сейчас хватит одного рубля при походе в магазин и много ли товаров по такой цене можно там найти в Минске, выяснило издание Blizko.by.

Отмечается, что в эксперименте не учитывали продукты на развес, изучали только штучные товары. Цены на продукты в разных магазинах немного отличаются, но во всех изученных объектах они соответствовали главному критерию — стоили меньше рубля.

Если говорить о продуктах питания, то в магазинах одной из столичных сетей одного рубля сейчас хватит, чтобы купить, например, 200-граммовую упаковку детского молока (оно обойдется в 70−89 копеек).

Кроме того, большинство сырков сейчас стоят меньше рубля за штуку. В среднем цены колеблются в пределах 70−80 копеек. Авторы эксперимента нашли на полках магазинов также йогуртный продукт за 69 копеек.

Есть товары стоимостью до рубля и в отделах здорового питания. К примеру, различные батончики стоят 85 копеек.

Хватит рубля и на то, чтобы купить упаковку нектара 0,2 литра (он обойдется в 67 копеек), или пол-литра газированной воды (82−87 копеек).

Также на рубль можно позволить себе купить сладости. Например, конфету в виде бутылки шампанского (она стоит 78 копеек), или драже арахисовое (75 копеек), или карамель на палочке (57 копеек), или маленькую шоколадку «Аленка» (93 копейки), или чупа-чупс (53 копейки). Можно порадовать себя вафелькой в шоколаде (74 копейки).

В бакалее можно найти кашу-минутку за 69 копеек и овсяные хлопья за 94 копейки за 400 граммов. Такую же по весу упаковку макарон продают за 99 копеек.

Желающие уложиться в рубль могут купить лапшу быстрого приготовления — 89 копеек. Также можно найти приправы за 69 и 99 копеек, но выбор небольшой. С таким маленьким бюджетом можно себе позволить также пачку сухариков за 79 копеек.

В хлебном отделе можно найти лишь батон за 84 копейки, остальные изделия стоят дороже рубля. Отмечается, что в магазинах других сетей продаются несколько видов хлеба, который стоит 89, 98 и 99 копеек. Также есть приличный выбор различных булочек по цене 79−99 копеек.

Также за 89 копеек можно купить кофе 3 в 1. Реально найти и корм для кошек по 85 копеек за упаковку.

Из непродовольственных товаров за рубль сейчас можно купить простую школьную тетрадь из 12 листов (18 копеек, но есть и за 37 копеек). Линейка обойдется в 69 копеек, за такую же цену можно купить наклейки.

В хозяйственном отделе менее чем за рубль можно взять мыло или рулон туалетной бумаги. Мыло стоит 71−92 копейки, а обычная туалетная бумага — 59 копеек. Можно также найти там пластмассовую салатницу за 89 копеек.

Также рубля хватит, чтобы купить спички (стоимость около 8 копеек за один коробок).

По информации издания, есть товары в пределах этой стоимости также в аптеках и почтовых отделениях. Например, на почте можно купить открытки за 85 копеек, конверты (стоимость от 10 копеек), некоторые газеты и канцелярию. Есть тут и марки по цене от одной копейки.

Тем временем в аптеке за рубль практически ничего не купить, отмечает издание. Рубля может хватить на некоторые инъекционные шприцы, простой бинт, влажную салфетку, гематоген, аскорбиновую кислоту. Кроме того, если повезет — перекись водорода, а также таблетки, если брать пластинку (уголь активированный и некоторые обезболивающие), но на поиски придется потратить много времени.

Можно зайти с рублем и в специализированные торговые объекты и купить, например, упаковку семян за 90 копеек в магазине для дачников или маленький пакетик удобрений за 80−90 копеек. В сети парфюмерии и косметики «Мила» рубля тоже особо почти ни на что не хватит. Есть в пределах этой стоимости носовые платки — 75 копеек, салфетки — 60 и 79 копеек, а также влажные салфетки — 99 копеек и мыло — 74 копейки.

Таким образом, как отмечает издание, за один рубль товары в минских магазинах найти можно, но их немного.

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