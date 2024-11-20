Арина Соболенко — среди претенденток на звание теннисистки года 4 20.11.2024, 21:24

Арина Соболенко

В прошлом и позапрошлом сезоне награда доставалась польке Иге Свентек.

Объявлен список номинанток на престижную премию, которая вручается ежегодно.

В прошлом и позапрошлом сезоне ее обладательницей стала полька Ига Свёнтек, причем по итогам 2023-го она обошла белоруску Арину Соболенко. Сейчас две сильнейшие теннисистки планеты фигурируют среди соискательниц звания лучшей вновь.

Cвёнтек в этом году выиграла 5 титулов, ни разу не проиграв в финальных матчах и победив в том числе на «Ролан Гаррос». Соболенко взяла два трофея, два из которых — на соревнованиях «Большого шлема».

С полькой и белоруской за почетную награду также спорят чемпионка итогового турнира Кори Гауфф из США, китаянка Чжэн Циньвэнь, завоевавшая золото Олимпиады, и итальянка Жасмин Паолини.

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