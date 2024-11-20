Создан новый альянс Северная группа-Украина, в который войдут страны Скандинавии, Балтии и Северной Европы
- 20.11.2024, 21:29
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12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины.
12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины в альянсе Северная группа-Украина.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Новые альянсы поддержки Украины. Расширяем горизонты: запускаем сотрудничество в рамках Северная группа-Украина», - отметил Умеров.
В него войдут 12 стран, в частности:
Нордические государства: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия.
Страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва.
А также Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания.
«Сегодня была первая встреча в таком формате. Благодарен моему другу, министру обороны Дании, за лидерство и гостеприимство. Договорились, что следующее заседание в формате Северная группа-Украина проведем в Украине. Имели откровенный, искренний и конструктивный разговор с коллегами», - написал министр обороны.
Участники встречи обсудили планы на 2025 год, насущные потребности Украины и как вместе их обеспечить максимально быстро.
Сфокусировались на общих угрозах, а также оснащении боевых бригад тяжелой техникой.
По словам Умерова, инвестиции в украинский ОПК — отдельный приоритет. Все больше стран присоединяются к финансированию украинского производства, в том числе и в рамках датской модели: Швеция, Норвегия, Литва.
Также он поблагодарил союзников за помощь, которую они оказывают.
Эти страны — лидеры в поддержке Украины. Они первыми:
предоставили основные боевые танки западного образца;
передали дальнобойные боеприпасы для нанесения ударов в тылу врага;
обеспечили дальнобойные системы ПВО;
поддержали Украину в финансировании оборонной промышленности;
передали истребители F-16.