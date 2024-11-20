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Создан новый альянс Северная группа-Украина, в который войдут страны Скандинавии, Балтии и Северной Европы

  • 20.11.2024, 21:29
  • 1,848
Создан новый альянс Северная группа-Украина, в который войдут страны Скандинавии, Балтии и Северной Европы

12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины.

12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины в альянсе Северная группа-Украина.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Новые альянсы поддержки Украины. Расширяем горизонты: запускаем сотрудничество в рамках Северная группа-Украина», - отметил Умеров.

В него войдут 12 стран, в частности:

Нордические государства: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия.

Страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва.

А также Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания.

«Сегодня была первая встреча в таком формате. Благодарен моему другу, министру обороны Дании, за лидерство и гостеприимство. Договорились, что следующее заседание в формате Северная группа-Украина проведем в Украине. Имели откровенный, искренний и конструктивный разговор с коллегами», - написал министр обороны.

Участники встречи обсудили планы на 2025 год, насущные потребности Украины и как вместе их обеспечить максимально быстро.

Сфокусировались на общих угрозах, а также оснащении боевых бригад тяжелой техникой.

По словам Умерова, инвестиции в украинский ОПК — отдельный приоритет. Все больше стран присоединяются к финансированию украинского производства, в том числе и в рамках датской модели: Швеция, Норвегия, Литва.

Также он поблагодарил союзников за помощь, которую они оказывают.

Эти страны — лидеры в поддержке Украины. Они первыми:

предоставили основные боевые танки западного образца;

передали дальнобойные боеприпасы для нанесения ударов в тылу врага;

обеспечили дальнобойные системы ПВО;

поддержали Украину в финансировании оборонной промышленности;

передали истребители F-16.

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