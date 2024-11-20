Росстат отчитался о новых рекордах роста цен в России 1 20.11.2024, 22:09

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У инфляции отказали тормоза.

Инфляция в России вновь резко ускорилась, несмотря на попытки властей директивно ограничить цены и повышение ставки ЦБ РФ до максимума за 20 лет.

Как сообщил в среду Росстат, за неделю с 12 по 18 ноября индекс потребительских цен увеличился сразу 0,37%. Это скачок вошел в топ-3 за последние два года: более быстрый недельный рост официальная статистика фиксировала лишь в первую неделю июля-2024 (+0,77%), когда были резко повышены тарифы, а также в ноябре 2023 года (+0,42%), передает The Moscow Times.

За неполные три недели ноября, по данным Росстата, инфляция набрала 0,79% и превысила цифру за весь октябрь (0,75%), а также за август и сентябрь вместе взятые (0,2% и 0,48% соответственно). Годовая инфляция после двух месяцев стабилизации вновь пошла вверх — 8,68% против 8,56% неделей ранее.

Рост цен традиционно ускоряется осенью, но то, что происходит, в этом году «выходит за пределы „нормальной“ сезонной динамики», пишут аналитики ЦМАКП: «Удорожание имеет не только масштабный, но и почти фронтальный характер».

Из 100 товаров в потребительской корзине Росстата растут в цене более 80, а зоной инфляционного бедствия остаются продуктовые отделы супермаркетов. Согласно Росстату, рост цен на картофель с начала года превысил 73%, на лук — 33%, на масло — 30%. Капуста подорожала на 26%, свекла — на 24,6%, баранина — на 21,3%. Более 15% прибавили в цене молоко и сметана, более 11% — говядина.

Отчасти инфляционная волна связана с проблемами у аграриев — из-за заморозков урожай оказался ниже прошлогоднего, отмечает Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics. Кроме того, сказываются война и санкции, продолжает он: из-за вербовки на фронт экономика переживает кадровый голод, бизнес вынужден повышать зарплаты, и эти издержки перекладываются на конечного потребителя.

«Финансовые санкции увеличивают стоимость импорта семян и оборудования для производителей», — напоминает Исаков.

По прогнозу ЦМАКП, в ноябре инфляция достигнет 1,4% за месяц, что станет рекордом с апреля 2022 года. Ценовые ожидания бизнеса уже установили рекорд с первых месяцев войны: согласно опросу ЦБ РФ, в ближайшие месяцы повысить цены планируют половина компаний розничной и оптовой торговли, а также каждый третий производитель потребительских товаров. Центробанк отреагирует на инфляционный всплеск дальнейшим повышением ключевой ставки — до 23% в декабре, пишут аналитики Альфа-банка.

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