Французского миллиардера вызвал на драку клиент компании из‑за плохого интернета 1 20.11.2024, 22:17

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Ксавье Ньель

И он пришел.

Во Франции геймер вызвал владельца крупного интернет-провайдера на драку из‑за плохого соединения. Бизнесмен Ксавье Ньель пришел в назначенное место, однако никого там не встретил. Возможно, дело в том, что до места встречи он добрался через полгода.

Состояние предпринимателя оценивается в 8 миллиардов евро. Он основал одну из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний Iliad. Сейчас миллиардеру 57 лет и он является 12-м самым богатым человеком во Франции, передает «Онлайнер».

История же с вызовом на «дуэль» началась еще полгода назад. Тогда раздраженный клиент компании написал в Х сообщение в адрес бизнесмена и вызвал его на драку около одного из супермаркетов в Марселе.

«Ксавье Ньель, я ненавижу тебя! Приходи один на один к магазину Lidl на улице Сент в Марселе», — написал парень. При этом не отметил Ньеля лично.

Однако послание все же дошло до адресата. И спустя полгода он выложил фото у названного магазина с подписью «Я жду». А потом и видео, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что он действительно там. Пользователи сети предположили, что бизнесмен приехал в Марсель на конференцию по вопросам искусственного интеллекта и решил совместить дела с личной встречей.

В ответ на обращение молодой человек тут же забрал свои слова обратно «Помогите! Не надо, я пошутил! Я бы с радостью, но у меня температура 34,2 + болит живот + болит голова, я сдаюсь». Как он объяснил позже, в тот вечер у него были проблемы с игрой из-за плохого интернет-соединения — и он вышел из себя.

К спору подключился и аккаунт магазина Lidl, возле которого была назначена встреча: «С самого утра перед магазином на улице Сент стоит джентльмен и что‑то пишет в „Твиттер“. Заберите его, пожалуйста».

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